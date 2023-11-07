لاعب مصري يبتلع لسانه ويُنقل إلى المستشفى

تعرض نصر عبدالرازق، لاعب فريق طنطا المصري لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه مع بتروجت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين.

وسقط

اللاعب على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وبلع لسانه للحظات وفقد الوعي، حتى نجح الجهاز الطبي لطنطا في إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكشف نادي طنطا عن آخر تطورات حالة اللاعب، حيث أثبتت الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عدم وجود نزيف في المخ، واللاعب لايزال يخضع للملاحظة الطبية في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس.

وسقط نصر عبدالرازق على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجت داخل منطقة الجزاء، وبلع لسانه للحظات وفقد الوعي، حتى نجح الجهاز الطبي لطنطا في إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، حتى تستقر حالته الصحية.













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