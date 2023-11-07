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ورثة مارادونا يفوزون بمعركة قضائية بشأن استخدام علامته التجارية

11/7/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، بمعركة قضائية بشأن حق استخدام علامته التجارية.

كان مارادونا قد سجل اسمه كعلامة تجارية مع مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع عام 2008، لمجموعة متنوعة من المنتجات والملابس والأحذية وأغطية الرأس.

وأكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنها رفضت نقل العلامة التجارية إلى "ساتيفكا"، وهي شركة أرجنتينية مملوكة للمحامي السابق لمارادونا.

قالت المحكمة: "الوثائق المقدمة لدعم طلب تسجيل النقل، لا تبرر نقل العلامة التجارية لتلك الشركة".

توفي مارادونا في نوفمبر 2020، وفي وقت لاحق طالبت الشركة المكتب، بتسجيل نقل العلامة التجارية، على أساس وثيقتين صادرتين عن ماردونا.

وبعد أن سجل مكتب براءات الاختراع عملية النقل، قام الورثة بإلغائه، لكن ساتفيكا طلبت من محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء القرار.

وقالت في بيان: "المحكمة ترفض دعوى ساتفيكا. إنها تؤكد تقدير مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع بأن: الوثائق المقدمة من الشركة لا تبرر رسميا نقل العلامة التجارية لصالحها بموجب العقد الموقع بين الطرفين. علاوة على ذلك، فإن مارادونا توفي قبل طلب قبل تقديم طلب تسجيل النقل، ولم تتمكن ساتفيكا تصحيح المخالفات التي اكتشفت. ولم تتمكن من استخراج أية وثائق أخرى".

وبإمكان الشركة أن تستأنف القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا .

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