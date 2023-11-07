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اتحاد جدة يعلن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو

11/7/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الثلاثاء انفصاله عن المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو.

وقال النادي في بيان "يعلن نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

وأضاف "سيتولى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".




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