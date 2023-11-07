ميلان يثأر من سان جيرمان ويشعل المنافسة في مجموعة الموت بدوري ابطال أوروبا

ثأر ميلان لخسارته امام باريس سان جيرمان الفرنسي قبل اسبوعين في باريس، وتغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وكان سان جيرمان حقق فوزا صريحا ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب بارك دي برانس.

وبهذه النتيجة اشتعلت المنافسة في مجموعة الموت حيث تنازل سان جيرمان عن المركز الاول لصالح بوروسيا دورتموند الالماني الذي يملك 7 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل 2-صفر اليوم ايضا، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 للميلان و4 لنيوكاسل.

افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عندما تطاول قائده البرازيلي ماركينيوس لكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها عثمان ديمبيليه وحولها باتجاه القائم الثاني، حيث كان يتربص المدافع السلوفيني ميلان سكرينيار ليتابعها برأسه داخل الشباك (9).

بيد ان فرحة سان جيرمان

لم تدم طويلا، فعلى اثر هجمة سريعة بدأها البرتغالي رافايل لياو الذي مرر كرة امامية باتجاه الفرنسي اوليفييه جيرو، فتوغل الأخير داخل المنطقة واطلقها زاحفة سريعة تصدى لها الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما من دون ان يلتقطها، فتهيأت مجددا امام لياو الذي سدد بطريقة اكروباتية خلفية مدركا التعادل (12).

والهدف هو الاول لميلان في المسابقة القارية هذا الموسم بعد اكتفائه بتعادلين سلبيين مع نيوكاسل ودورتموند قبل السقوط امام سان جيرمان ذهابا.

وخرج حارس مرمى ميلان الفرنسي مايك مانيان في توقيت ممتاز ليقطع كرة امامية قبل ان يصل اليها كيليان مبابي (15).

واطلق راندال كولو مواني كرة قوية بيسراه من مشارف المنطقة لكن العارضة تصدت لها، فقام ميلان بهجمة مرتدة مباشرة عن طريق لاعب الوسط الانجليزي روبن لوفتوس تشيك الذي مرر الكرة باتجاه جيرو فسددها في الشباك الخارجية (27).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميلان انبرى لها لياو من فوق حائط الصد، لكن دوناروما تصدى لها ببراعة (32).

وقام لياو احد نجوم المباراة بفاصل مهاري وراوغ مدافعا داخل المنطقة قبل ان يسدد كرة زاحفة مرت بجانب القائم الايمن (37).

وفي الشوط الثاني، نجح جيرو في منح التقدم لميلان مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله في المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز ليزرعها رأسية في الشباك (51).

ورفع جيرو رصيده من الاهداف خلال مسيرته مع الاندية التي دافع عن الوانها ومنتخب بلاده الى 340 هدفا.

واطلق تيو هرنانديز كرة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا طار لها دوناروما ببراعة (62).

ورمى سان جيرمان بكل ثقله لادراك التعادل واشرك مدربه الاسباني لويس انريكي اكثر من ورقة هجومية في الدقائق العشرين الاخيرة من دون ان تتغير النتيجة.

- دورتموند يجدد الفوز على نيوكاسل -

وعلى ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، جدد دورتموند فوزه على نيوكاسل 2-صفر سجلهما نيكلاس فولكروغ (26) ويوليان براندت (79).

وبعد بداية مثالية انتزع فيها التعادل السلبي مع ميلان، وحقق فوزا لافتا على سان جيرمان 4-1 في الجولتين الاولين، خسر نيوكاسل مواجهتيه المهمتين ضد دورتموند (خسر ذهابا على ارضه صفر-1)، فتجمد رصيده عند 4 نقاط.

دخل دورتموند المباراة على وقع هزيمة قاسية على ارضه امام بايرن ميونيخ برباعية نظيقة السبت الماضي في الدوري المحلي، لكنه بدا مصمما على تعويضها، فضغط في الدقائق العشرين الاولى وسدد فولكروغ كرة قوية ابعدها الحارس نيك بوب باطراف اصابعه (13) ثم قام كريم ادييمي بمحاولة اخرى وكان لها بوب بالمرصاد مجددا (17).

واثمر ضغط دورتموند هدفا اول اثر تمريرة عرضية من النمسوي مارسيل سابيتسر تابعها فولكروغ داخل الشباك من مسافة قريبة (26).

وعزز المدرب ايدي هاو خطه الهجومي مطلع الشوط الثاني باشراكه الجناحين انتوني غوردون والبارغوياني ميغيل الميرون بدلا من المهاجم كالوم ويلسون والظهير الايسر لويس هول.

وكاد دورتموند يعزز تقدمه عندما سدد براندت كرة من داخل المنطقة ارتمى عليها بوب وابعدها الى ركنية (49).

واضاع البرازيلي جولينتون فرصة لا تهدر لادراك التعادل عندما وصلته الكرة وهو امام باب المرمى، لكنه حولها رأسية خارج الخشبات الثلاث (56).

وحسم براندت النتيجة في صالح دورتموند عندما قاد هجمة مرتدة سريعة وسار بالكرة عدة امتار قبل ان يسددها بيسراه زاحفة بعيدا عن متناول حارس نيوكاسل (79).

ولم يخسر بوروسيا دورتموند في اخر 7 مباريات على ارضه في دوري الابطال (4 انتصارات و3 تعادلات). وهو خاض الليلة مباراته الرقم 150 في المسابقة، محققا 70 انتصارا مقابل 31 تعادلا و49 هزيمة.

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