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هالاند يسجل ثنائية ليقود سيتي للتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

11/7/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل إرلينج هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-صفر على ضيفه يانج بويز السويسري الثلاثاء.

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد أربع مباريات في المجموعة السابعة.

ويحتل يانج بويز، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ساندرو لوبر في الدقيقة 53، المركز الرابع وله نقطة واحدة.

وبدأ سيتي المباراة بقوة وضغط وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد مخالفة من لوبر على ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء. وسدد ماكينة التهديف النرويجية بقوة عكس اتجاه الحارس أنتوني راسيوبي.

وجعل فيل فودن النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة بعدما تمريرة من جاك جريليش. وتوغل لاعب إنجلترا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس راسيوبي.

وكان هدف هالاند الثاني، والرابع في مباراتين أمام يانج بويز، رائعا حين سدد كرة قوية من مسافة 20 ياردة في الدقيقة 51.

وتلقى المهاجم البالغ عمره 23 عاما تحية قوية من جماهير صاحب الأرض أثناء مغادرته الملعب بعدها بدقائق.

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