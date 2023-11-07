معظم المشاكل التي نعاني منها سببها تفكيرنا، وأقصد تحديداً التفكير السلبي الذي نقوم بطريقة أو أخرى خلاله باستحضار جوانب وأحداث لا أساس لها في الواقع، ثم نضعها وكأنها الواقع البديهي، إن عملية القلق التي نعاني منها سببها أن تسعين بالمئة من أمورنا تسير في الطريق الصحيح، ولكن عشرة منها تشذ عن الطريق، فإذا أردت أن تكون سعيداً فركز اهتمامك في هذه التسعين في المئة من أمورك.



كان الكاتب جوناثان سويفت مؤلف رحلات جليفر من أشد الأدباء الإنجليز إغراقاً في التشاؤم حتى إنه كان يرتدي الحداد في أعياد ميلاده، وبرغم ذلك فقد امتدح البهجة والسعادة فقال: «إن أفضل الأطباء في هذا العالم هي ثلاثة: الغذاء، والسلام، والانشراح».



التفكير السلبي لا يقود إلا إلى الإحباط، والغضب، والنرفزة، وتكون النفسية جاهزة للانفجار أمام أي معضلة أو عقبة حقيقية قد تواجهنا وتحتاج للهدوء والتفكير العميق لحلها، وهناك كلمة في هذا السياق: «إن كل ما يبديه المرء من تصرفات ليست إلا تعبيراً عن الأفكار التي تجول في وعيه»، فكل فكرة سلبية تدور من حولنا تتحول إلى سلوك وعادة سلبية قد نعتاد عليها، ولكن ماذا لو استبدلنا تلك الأفكار السلبية بأخرى إيجابية مثل السعادة والسرور والصحة والمحبة؟.







أسوق لكم قصة كاتبة الكتاب الملهم «أردت أن أبصر» لمؤلفته بورغيلد دال التي كانت تعيش حياتها عمياء وقد كتبت في كتابها: «كنت أبصر بعين واحدة، وكانت عيني الواحدة مغشاة بالسحب الكثيفة فإذا أردت أن أقرأ كتاباً قربته لعيني حتى يوشك أن يلتصق بوجهي»، لقد كانت بورغيلد ترفض أن يشفق عليها أحد وكانت في طفولتها تتوق أن تلعب مع الأطفال لعبة الحجلة ولكن ضعف نظرها كان يمنعها من ذلك، لذلك عندما ينصرف الأطفال إلى منازلهم كانت تركع على الأرض وتحاول حفظ العلامات المرسومة وأوضاعها وطريقة رسمها حتى استطاعت أن تبرع في اللعبة، كما كانت تمضي كل وقتها في قراءة القصص وتطالع الكتب ذات الحروف الكبيرة حتى استطاعت أن تحصل على درجة الليسانس من جامعة مينيسوتا والماجستير في الآداب من جامعة كولومبيا واشتغلت بالتدريس وأصبحت أستاذة في الصحافة والأدب وكانت تحاضر بأندية السيدات وتذيع من محطات الإذاعة معقبة على الكتب والمؤلفات، وعندما بلغت الخمسين حدثت لها معجزة فقد أجريت لها جراحة أعادت لها بصرها وفتحت لها حياة جديدة وأصبحت تجد السعادة والسرور في غسل الأطباق في مطبخ منزلها وقالت كلمتها: «إنني أداعب فقاقيع الصابون وأغسل الأطباق فأمد يدي إلى قاع الطبق لألتقط فقاعة صغيرة ثم أجمع الفقاقيع في قبضتي وأدنيها من الضوء فأرى ألوان قوس قزح تبرق وتلتمع.. وقد أتطلع من نافذة المطبخ فأبصر عصفوراً يشق طريقه من الفضاء وسط الجليد المتساقط وأتبين لون جناحيه الرماديين ليملأني السرور ويستخفني الطرب»، أتوقع أننا بحاجة لإحصاء نعم الله علينا فلدينا من النعم التي تجعلنا نستحضر كل فكرة إيجابية في حياتنا حتى يمكننا أن نقهر القلق ونبدأ الحياة بروح متفائلة.