سأقول أمراً أرجو أن لا يفهم بشكل خاطئ، والأمر يتعلق بنيل الشهادات العلمية العليا، وتحديداً شهادات الدكتوراه، ففي مجتمعاتنا العربية يفعل (البعض) أي شيء للحصول على الدكتوراه، لا لينضم إلى هيئات التدريس الأكاديمية في الجامعات العريقة، ولا ليصبح باحثاً مختصاً في مجاله في أحد معاهد ومراكز الأبحاث العلمية، ولا لينكبّ على البحث والدراسات، ولكن ليضع الدكتوراه في إطار ضخم يعلقه فوق رأسه في حجرة المكتب، ليراه الداخل والخارج فتتكرس مكانته كدكتور!

عرفت كثيرين من حملة الدكتوراه، ممن لا يعرف أحد الطريق الذي سلكوه لنيلها، وعرفت كثيرين لم يشهد لهم أحد بأنهم كانوا من أصحاب النهم العلمي يوماً، أو الاهتمام بالدراسة والبحث، لكن الأهم، هو أن أولئك (الدكاترة) وبالإجماع، لم يوظفوا تلك الشهادات بشكل يذكر أو يفيد، لم أسمع عن (فلان) أنه أنتج كتاباً بعد نيله الدكتوراه، أو قدم مناظرة فكرية أو محاضرة، أو تمت استضافته في برنامج أو مؤتمر علمي أو مناقشة قضية حيوية أو طارئة، إذن، لماذا كانت تلك الدكتوراه؟ ليقال إنه الدكتور الفلاني!.

عرفت كثيرين من هؤلاء كانوا قبل الحصول على شهادة الدكتوراه يدورون حول أنفسهم في حركة لا تهدأ بحثاً عن أسهل جامعة يمكنها منحهم ذلك الصك، والأسهل هنا تعني: التساهل في الشروط المفترضة من أجل القبول، وفي الإجراءات المتبعة للانخراط في الدراسة، وفي الحضور وفي إجراءات ومنهجية البحث والدراسة لإعداد الرسالة ومن ثم مواصفاتها العلمية وإجراءات مناقشتها... إلخ، هذا كله يحتاج إلى أقصى درجات الجدية والصرامة للحصول بعد سنوات من البحث والقراءة على هذه الدرجة، لكن ذلك لا يعني أن الجميع يفعل ذلك ليحصل على الدكتوراه!

النتيجة ستكون واضحة جداً عند الجلوس إلى أمثال هؤلاء والحديث معهم، فانعدام المنطق العلمي، وضحالة المعرفة الأصيلة، وعدم القدرة على التفكير المنهجي والربط بين المقدمات والنتائج وهم يتحدثون إليك، تجعلك تعرف الطرق الخلفية للحصول على الدكتوراه التي تمر عبر الجامعات الضعيفة: الهدايا والأموال والعلاقات.. لكن لماذا؟؟