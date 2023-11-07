مَنْ يُنقذ مَنْ؟

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «غزة‬⁩ باتت مقبرة للأطفال، ولا يوجد طرف فوق القانون الدولي».

وصيحة الفزع التي أطلقها غوتيريش تتجاوز في ما يبدو ما يحدث في غزة والضفة الغربية لتشكل تحذيراً جديداً من الأخطار الحقيقية التي أصبحت تهدد المنظومة القانونية والمؤسسات الأممية التي قامت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو يعي تماماً حالة العجز التي أضحت عليها منظمة الأمم المتحدة وأن القاعدة أصبحت انتهاك القانون.

وجاءت تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة لتؤكد أبشع الحقائق وهي عجز المنظومة الأممية عن حسم النزاعات وفرض مقتضيات القانون الدولي ضد دول تغوّلت بفعل فوضى وانخرام التوازن في العلاقات الدولية أو ضد دول مارقة وضاربة عرض الحائط بمجموعة القواعد القانونية والإنسانية المشتركة.

وعلى الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة فشلت نسبياً في تجنّب حدوث النزاعات وتحقيق الأمن والسلام وهو الهدف الذي من أجله بعثت، فإنها تمكنت على الأقل من الحدّ منها في مناطق عدة من العالم عن طريق بعض الآليات التي تمرّ حتماً عبر مجلس الأمن الدولي الذي يأمر بنشر قوات حفظ السلام ويفوّض لها هذه المهام.

وقوات حفظ السلام أو ما تعرف بأصحاب القبعات الزرقاء يعملون على «تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الديمقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان» وذلك شريطة موافقة أطراف النزاع والتزام الحياد وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس.

وإذْ نعيش حالة ضعف وهوان المنظومة الأممية نتيجة تراكمات ممارسة سياسة اختلاف المكاييل وعدم الحزم في مواجهة الدول المارقة، فإنه لا بد من التذكير بالطابع الشامل لعمل الأمم المتحدة والذي لا يقتصر على إدارة النزاعات المسلحة، وإنما أيضاً يتعداها للاهتمام بالقضايا التنموية وحقوق الإنسان ومسائل الغذاء والتجارة والتعاون التكنولوجي وكل ما يتعلق بنواحي الحياة.

ولا ينبغي نسيان أن مجموعة القواعد والمؤسسات المشتركة بين الدول والمجتمعات مثل يونسكو والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية والوكالات الدولية المختصة، جاءت نتيجة توازنات معينة في العلاقات بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهي بالأساس في خدمة الأطراف الضعيفة التي ناضلت في مختلف الأطر الإقليمية والدولية على مدى عقود ومارست ضغوطاً كبيرة من أجل تحقيق هذه المكاسب، وساعد على ذلك مناخ توازن الرعب نتيجة الحرب الباردة بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة والدول الحليفة للاتحاد السوفييتي السابق وما بينهما حركة دول عدم الانحياز التي استفادت ما أمكن من التناقضات بين الحلف الأطلسي وحلف فرصوفيا.

إن المنظومة الأممية الحالية على نقائصها ثمرة عمل ونضالات ومجهود

إنساني منذ أحقاب من أجل الوصول إلى منظومة قانونية دولية وتنموية شاملة ومتكاملة شملت كذلك قانون الحرب فقد وقع تطويره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وما يحدث في غزة تحديداً من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى منظومة قانونية دولية شاملة يحتكم إليها الجميع بالضرورة وتفرض سطوتها على كل الأطراف المتنازعة وتمثل إلى ذلك ملاذاً آمناً للأطراف الضعيفة من أجل نيل حقوقها المشروعة، ومن أجل تحقيق الأمن والسلم والنماء العالمي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نطق بما نطق تحت تأثير هول الانتهاكات التي طالت المدنيين في غزة والضفة الغربية وما سببته من مآسٍ إنسانية دفعته إلى القول إنّ الأمر تجاوز ما يحدث في غزة والضفة وأصبح يتعلق «بمأساة الإنسانية».

الأمين العام للأمم المتحدة يعي تماماً طبيعة المتغيرات على صعيد العلاقات بين الدول، وهو على وعي بأن العالم في مرحلة تحولات كبرى قدّر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تحدث كل ستة أو سبعة أجيال.

والعالم يعيش مرحلة ضَعُفَ فيها الجميع ولم تعد أي دولة باستطاعتها فرض أي شيء على دولة أخرى، فقدت أمريكا ريادتها وسطوتها على العالم ولم تستطع معه فرض كلمتها حتى على إسرائيل التي تدين لها بكل شيء، وتشتّت العالم من جديد إلى أحلاف وأقطاب متنوعة المقاصد والأهداف والطبيعة وتفاقمت النزاعات وانتهاكات القانون الدولي، ولم يعد الأمر يتعلق في تقديرنا بإيجاد حلول لمسائل إنسانية عاجلة أو دائمة، المشكل لم يعد أخلاقياً بل استراتيجي بامتياز ويهدد بالفعل مستقبل البشرية، وإن مهمة الإنقاذ هي كما نرى «فَرْضُ عَيْنٍ».