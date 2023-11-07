نحو «معادلة توظيف» منصفة

ما زالت هناك معضلة في آلية قبول الخريجين الجدد في الوظائف. فلأننا نعيش في منطقة نخشى فيها من تدخل المحسوبيات في توظيف شبابنا صرنا نلجأ إلى «اختبارات» في تقييمهم. في السابق عندما كان عدد الخريجين محدوداً لم تكن هناك إشكالية، ولما صارت أفواج الخريجين بعشرات الآلاف أضحت البلدان أمام حاجة ملحة «لفلترتهم» لينالوا «شرف القبول» في المؤسسات الحكومية أو الخاصة العملاقة!

هناك جهات تضع وزناً نسبياً لمعادلة القبول، مثل أن تترك 10 في المائة لنتيجة تقييم المقابلة الشخصية، و20 في المائة للمعدل الدراسي المرتفع (3.25 فأكثر)، و70 في المائة لنتائج اختبارات قبول كثيراً ما يثار حولها اللغط. فهناك من يميل نحو شيطنة الاختبار والقائمين عليه بتسريبه للمقربين منهم، مقابل إصرار الجهات الرسمية على أن الاختبارات تعد من قبل جهات مستقلة معتبرة كالجامعات وتحاط بالسرية التامة.

أياً كانت مبررات الطرفين، يبقى هناك أمور جوهرية تغفلها قواعد القبول، منها «مهارات» المتقدمين إلى سوق العمل. فكيف يمكن أن أساوي مثلاً بين شاب يعتبر «دودة كتب» أو «دِرّيس» كما نقول باللهجة المحلية، في حين تغلف قواعد القبول «مهارات وقدرات الحقيقة» كموظف. كلنا يعلم جيداً أن المعدل الدراسي مجرد مؤشر «التزام» مرحلي، لكنه لا يضمن بالضرورة قدرات الفرد على حسن الانخراط في بيئة العمل، ونجاحه في العمل الجماعي، ولا يعد المعدل ولا حتى النجاح في اختبارات القدرات دليلاً دامغاً على تحلي الفرد بمهارات قيادية، أو تواصلية، أو ذكاء اجتماعي وغيره.

إن بيئات العمل ميدان تنافس تختلف اختلافاً جوهرياً عن مقاعد الدراسة. فهي تتطلب مؤهلات عملية يمكن توظيفها في تحسين الأداء. فكيف نستبعد مثلاً خريج إحدى الجامعات تجشم عناء اجتياز المستوى الأول بنجاح لشهادة مهنية «كالمحاسب القانوني المعتمد» CPA، أو شهادة المحلل المالي المعتمد CFA، وتزخر سيرته القصيرة بنشاطات العمل النقابي والطلابي والتفاعل البناء مع أحداث المجتمع وربما التطوع في الهلال الأحمر أو غيرها من أنشطة تنم عن فرد واعد وفاعل يستحق فرصة التجربة أو على أقل تقدير منح تلك الجهود وزناً نسبياً في معادلة القبول.

كيف يمكن أن أساوي مثلاً بين خريج جامعة مرموقة merit بأخرى متواضعة في نسبة القبول. ولذلك بعد عقود من التوظيف الحكومي انتبهت الولايات المتحدة الأمريكية متأخراً لخطورة ذلك، فقررت في عهد الرئيس ترامب أن تقدم «المهارات» التي يتحلى بها الموظف الجديد على شهاداته في قرار يستحق الدراسة والتأمل والاستفادة منه في منطقتنا العربية.

كنت أفكر في تلك المعضلة، وآلاف الشباب الواعد الذين خسرتهم اختبارات القبول في الجهات الحكومية والشركات الكبرى لأنها تصر على إيجاد حل سريع (أو فلتر) يمكن أن يقلل أعداد المتقدمين بأي طريقة بحجة أنه ليس لدينا العدد الكافي من موظفي الموارد البشرية لفحص المتقدمين!

هذه التحديات ربما كانت السبب الذي دفع باحثين من أربع جامعات في إيجاد طريقة يمكن للذكاء الاصطناعي فيها اختيار أفضل الطلبة المؤهلين بطريقة آلية للالتحاق بالجامعات. هم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سوف يكون في مقدوره مراجعة طلبات الالتحاق الجامعي بطريقة «أكثر عدالة وشفافية إذا استخدم مع عنصر التقييم البشري». وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينس أدفانسيس» إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي بعد أن راجع 300 ألف ورقة بحثية للالتحاق بالجامعات تمكن من تحديد «السمات الشخصية مثل القيادة والقدرة على العمل بروح الفريق» لدى المتقدمين بحسب البيان.

ولن استغرب أن تتوسع الشركات والجهات الرسمية في خوض غمار هذه التجربة لقياس السمات الشخصية للموظفين أو جانب من مؤهلاتهم، وسيكون الضحية بلا شك فئة من الشباب الذين لا تعكس الأوراق والاختبارات حقيقتهم لكنهم في ميادين التنافس الوظيفي يتألقون بصورة مذهلة. ولا ننسى أن البعض تتفتق أذهانهم وقدراتهم في العمل بعد أن ينالوا حقهم من التدريب والتجربة.

فجميعنا تغيرنا بشكل جذري ليس بسبب مقاعد الدراسة بل بسبب الفرص التي أتيحت لنافي بيئات العمل، لأنها هي الاختبار الحقيقي لقدرات الفرد. ولذلك تخضع القوانين حول العالم كل موظف لاختبار الـ 100 يوم على سبيل التجربة العملية ثم يثبت بعدها عقده بشكل دائم، لكننا لا نفعل ذلك في مجتمعاتنا لاعتبارات اجتماعية، وهي في الواقع لب معضلة التوظيف و«معادلاته» النظرية.