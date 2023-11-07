الفارق بين القتل والقتال!

لا أحد من كبار الخبراء العسكريين ينكر أن هناك تفوقاً نوعياً وعددياً لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي مقارنة بقوات وتسليح حركة حماس، ولا أحد يفكر أن الجيش الإسرائيلي لديه سيادة جوية مطلقة، تبدأ من الطائرات الأباتشي، وصولاً للطائرات الـ (إف 35)، التي تعتبر الأفضل في مجالها، ولا أحد يفكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعادل 15 ضعفاً من ناحية العدد لقوات حركة حماس.

ولا أحد يفكر أن نظام المعلومات الاستخباراتية الدقيقة بواسطة الأقمار الصناعية الإسرائيلية، وتبادل المعلومات بين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة المخابرات الصديقة في واشنطن وبرلين وباريس ولندن هو الأكثر دقة وحرفية وتفصيلاً.

ولا أحد يفكر أن تجهيز المقاتل الإسرائيلي في السترة الواقية والرادار، والارتباط السلكي واللاسلكي بمراكز القيادة والتوجيه ونوعية التسليح الشخصي ونظام الإمداد والتموين هو الأفضل مقارنة لمقاتل «حماس»، الذي يجد- بالكاد- تموين يومه.

نظام الدعم لجيش الاحتلال يأتي من ترسانة السلاح الأمريكية، التي بنت جسراً جوياً منذ يوم 8 أكتوبر، بينما تعيش «حماس» على ما لديها من مخزون يتناقص يومياً مع امتداد عمليات القتال.

تقف الدبلوماسية الأمريكية بكل قوتها لإعطاء الغطاء السياسي والدبلوماسي لأكبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وتحاول الخارجية الأمريكية بزعامة أنتوني بلينيكن إقناع طهران عدم توسيع القتال، وإقناع الحوثيين بإيقاف الصواريخ، والضغط على بغداد لوقف أي تحرشات عسكرية بالقوات الأمريكية هناك.

أي نظرة محايدة لكامل الملف، وأي تقييم عسكري للتوازن الاستراتيجي سوف ينتهي- منطقياً- وعملياً إلى ضرورة تغلب الجانب الإسرائيلي، ولكن، بعد مرور أكثر من 4 أسابيع بينت كل يوم أن مشروع إنهاء حركة حماس هو عمل شبه مستحيل.

بعد مرور أكثر من شهر هناك تغير في مواقف القوى العالمية، بعد غضب وثورة قطاعات كبيرة من الرأي العام الرافض للمذابح والمجازر الإسرائيلية ضد المدنيين، لذلك يمكن فهم الارتفاع المخيف غير المسبوق في حجم التوحش والتدمير الإسرائيلي في الأيام القليلة الأخيرة.

باختصار تريد إسرائيل «بزيادة» حجم التدمير والقتل أن «تقلل» من زمن العمليات، بعدما أصبح الزمن عنصراً محرجاً لكل أصدقاء وحلفاء تل أبيب في الجريمة.

إسرائيل بالتأكيد متفوقة في القتل، لكنها بلا شك ليست متفوقة في القتال!