الكتاب.. بين المال والفكر

الكتاب يزود الإنسان بشيئين، المعرفة بشتى حقولها، العلمية منها والإنسانية، ويزوده بالثقافة الشاملة، تلك المستخلصة من الحقول كافة، مضافاً إليها تجارب الحياة العملية عامة، فحين نقول إن هذا الشخص مثقف شمولي أو موسوعي، نعني أنه امتلك سعة الاطلاع، قرأ كثيراً وتنقل كثيراً، فاكتشف وتبحّر، ثم فكر وتدبّر، فاندفع على درب البصيرة نحو الحكمة، وهي المبتغى.

شخصياً، لست اعتقد أن الكتاب وعاء الأفكار البشرية، له علاقة بالغنى من عدمه، أي أن من يقرأ يحصل على المال، من لا يقرأ يظل فقيراً أو على مقربة منه، وفق مقولة متداولة غربياً مفادها «إذا قرأت كثيراً، وفرت كثيراً».

قبل مرحلة النفط في المنطقة الخليجية، نسبة ما يقارب الـ75% من الشركات كانت عائلية، ونسبة من أصحابها الناجحين لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة، وبعضهم أعرفه شخصياً، ما يؤشر على أن مسألة الغنى والفقر لا علاقة لها بقراءة الكتب من عدمه، خلافاً للمقولة التي ربما تحمل تشجيعاً على القراءة أكثر مما تحمل من مسألة محتومة التحقق.

الكتب تنقل القارئ إلى فضاءات جديدة لا عهد له بها من قبل، هذا صحيح، رغم ما ينقله أصحاب المقولة من أمثلة وإحصاءات يؤكدون بها أن من يقرؤون يصبحون أغنياء، فبعضهم يقرأ 6 ساعات يومياً، أما رجل الأعمال الأمريكي «إدوارد بافيت» 92 سنة، فيقرأ 8 ساعات يومياً، وصافي ثروته 95 مليار دولار، ربما يكون استثناءً.

منهم من يقول لو قرأت كتاباً في الأسبوع، عملياً تكون قد قرأت 50 كتاباً في السنة.. ما الكتب التي ينصح بها القراء الأغنياء؟

ينصحون بالابتعاد عن قراءة كتب الأدب والخيال، ويقترحون بدلاً عنها كتباً تفيد في تطوير المهارات والقدرات، تساعد على التقاط الأفكار. «إن فكرة جيدة تساوي مليون دولار»، مقولة يرونها سليمة. إذن لا عزاء لابن طباطبا في قوله: «إذا ما أرسل الأمراء إلى الأعداء جيشاً، أرسلنا الكتابا».