اليونيسيف: السودان يعاني أكبر نزوح للأطفال في العالم

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية «الإيغاد»، أمس، بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيغاد، وكونهم الميسرين لمحادثات جدة، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتحاربين باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، إلا أنها أعلنت «عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على وقف لإطلاق النار».

في الأثناء قالت منظمة اليونيسيف إنه بعد مرور 200 يوم منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في 15 أبريل، يعاني السودان من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، داعية إلى مضاعفة الالتزام من جانب المجتمع الدولي وجميع أطراف النزاع في السودان بمعالجة محنة الملايين من الأطفال والأسر.

وقالت المنظمة إن ثلاثة ملايين طفل فروا من العنف، معظمهم داخل السودان، بحثاً عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الأسر أيضاً لجأت إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة.

وأوضح بيان للمنظمة أن هناك 19 مليون طفل في السودان غير قادرين على العودة إلى الفصول الدراسية، محذراً من أن التهديد المتمثل في الأمراض الفتاكة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، آخذ في الارتفاع مع اتساع نطاق تفشي الأمراض بالفعل.



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