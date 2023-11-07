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الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب في غزة

11/7/2023 7:25:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة قتلاه منذ بدء
الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 348 جنديًّا و59 شرطيًّا و10 من "الشاباك" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

فيما أعلن عن مقتل 35 جنديًّا إسرائيليًّا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة" مع دخول الحرب مع حماس شهرها الثاني، مجددة رفضها وقف إطلاق النار رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانية في غزة وتجاوز حصيلة القتلى عشرة آلاف شخص .

وواصلت إسرائيل القصف الجوي المكثف على القطاع الذي تسيطر
والتقدم برا بعدما طوقت مدينة غزة وقسمت القطاع الى شطرين بحسب الجيش.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش بات "في قلب مدينة غزة".

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