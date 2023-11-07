3 حالات سماح بالانسحاب من «نظام الادخار» قبل مرور عام

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الحد الأدنى لمدة الاشتراك في النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» سنة واحدة، ولا يجوز الانسحاب من النظام قبل انتهاء هذه المدة.

إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفي إحدى الحالات الاستثنائية، وهي التقدم بطلب إلغاء المنشأة، أو الاستحواذ على المنشأة، أو نقل ملكيتها لملاك جدد، أو ثبوت الإفلاس أو الإعسار وفق القوانين المنظمة لذلك. وعند انسحاب المنشأة من النظام البديل وفق أي من الحالات المحددة، فإنها ملزمة بكافة الشروط اللازمة للانسحاب الواردة في قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الاختياري البديل.

غرامات مالية

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن هناك عدداً من الشروط لانسحاب صاحب العمل من النظام البديل، وهي ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة.

والحصول على موافقة الوزارة في الحالات الاستثنائية، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجودة ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين، إلى جانب عدم التأثير على حقوق ومستحقات المستفيد.

ووفقاً لنص القرار، فإنه يترتب على انسحاب صاحب العمل من النظام البديل عدم جواز استرداده لمبالغ الاشتراك، ويحق للمستفيد سحب مستحقاته بعد انتهاء علاقة العمل، أو إبقاؤها لاستمرارية الاستثمار، وذلك دون سداد أي اشتراكات إضافية، والرجوع إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للمدة التالية للانسحاب من النظام البديل.

إنذار كتابي

وحدد قرار مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات التي تطبق في حال عدم سداد الاشتراك الأساسي، وهي قيام مدير الصندوق خلال 30 يوماً من موعد السداد، بإرسال إنذار كتابي إلى صاحب العمل بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ استلام الإنذار.

وفي حال دفع الاشتراك الأساسي خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، يقوم مدير الصندوق بإخطار الوزارة، وتقوم الوزارة بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، بوقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، على أن يتم سداد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها.

وتفرض الوزارة بعد مرور 4 أشهر من تاريخ التخلف عن سداد مبالغ الاشتراك، غرامة إدارية على صاحب العمل بمقدار 1000 درهم شهرياً عن كل مستفيد.

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