لطيفة بنت محمد تكرّم «دبي للإعلام» بجائزة محمد بن راشد للغة العربية

كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، فريق عمل البرنامج التلفزيوني «المفتش فصيح»، بجائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تقام دورتها السابعة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مجلس أمناء الجائزة، في فندق موفمبيك غراند البستان بدبي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية، حيث توج البرنامج الذي بث خلال شهر رمضان الماضي على شاشة سما دبي التابعة لـ «دبي للإعلام»، بجائزة أفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام، ضمن محور الإعلام والتواصل. وجاء التتويج تقديراً لدور «دبي للإعلام»، في حماية ودعم وإثراء اللغة العربية.

واعترافاً بالجهود التي بذلها فريق البرنامج في تعزيز اللغة العربية، حيث سعى مقدمه الإعلامي الإماراتي، أيوب يوسف، خلال حلقاته إلى تقديم نماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرق استخداماتها الصحيحة.

ومن خلال تعاونه مع مجموعة من المشاهير ونجوم الدراما المحلية والعربية، أضاء أيوب يوسف على قواعد اللغة العربية وقدمها ضمن قوالب كوميدية مشوقة، بهدف إيصال المعلومة إلى الجمهور بطريقة سلسلة تعينهم على فهم اللغة العربية واكتشاف جواهرها وطرق نطقها الصحيحة، الأمر الذي يبث الروح في جسد اللغة العربية الفصحى.

وخلال الحفل، سلط الإعلامي أيوب يوسف، الضوء على فكرة البرنامج وطريقة تنفيذها، ليعكس ذلك اهتمام دبي وجهودها في المحافظة على اللغة العربية وتعزيزها.

وأكد حامد بن كرم، مدير أول برامج في قناة سما دبي، حرص «دبي للإعلام» على إبراز اللغة العربية ضمن البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تبث عبر أثير وشاشات المؤسسة، مضيفاً:

«تحمل «دبي للإعلام» على عاتقها مهمة إعادة الألق للغة العربية عبر إبراز جواهرها وما تتمتع به من مرونة وثراء معرفي واسع، وهو ما يعكس أهميتها كركيزة أساسية لترسيخ التنوع الحضاري والثقافي بين الأمم، فضلاً عن كونها تمثل الحاضن لثقافتنا وتاريخنا العربي وإنتاجاتنا المعرفية المختلفة، ما حولها إلى جسر للتواصل بيننا وبين الثقافات الأخرى».

ونوّه إلى سعي «دبي للإعلام» لتعزيز مكانة اللغة العربية بين أفراد المجتمع المحلي والعربي»، مضيفاً: «تحرص «دبي للإعلام» من خلال سلسلة برامجها ومبادراتها إلى إعلاء مكانة اللغة العربية وتطويرها والنهوض بها على المستوى المحلي والخليجي والعربي، ونجاح برنامج «المفتش فصيح» يؤكد على نوعية الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» في هذا الصدد».

وأوضح أنّ خطط «دبي للإعلام» المستقبلية، تتضمن إنتاج مجموعة متنوعة من البرامج التي تشكل اللغة العربية قاعدتها الأساسية، ما يتماشى مع التزاماتها الهادفة إلى إبراز أهمية اللغة العربية ومكانتها. يذكر أن الدورات السابقة لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، كانت قد حققت نجاحاً لافتاً ومشاركة واسعة من العديد من الأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.

حيث وصل إجمالي المشاركات على مدى تاريخ الجائزة إلى 7273 مشاركة، وبلغ عدد الفائزين الذين تم تتويجهم خلال عمر الجائزة 49 فائزاً، فيما استقطبت الدورة السابقة أكثر من 1300 مشاركة. وتتيح الجائزة للمشاركين من الأفراد وفرق العمل والمؤسسات، اختيار فئة من أصل 11 فئة تندرج تحت 5 محاور رئيسية.

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