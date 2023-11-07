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«المعاشات»: «ضم الخدمة» يحسّن خيارات التقاعد

11/7/2023 7:25:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات، التي تعزز من فرص المؤمن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لاسيما أنه يسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة، لتصبح مدة واحدة، لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت، مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.

وأوضحت الهيئة، أن قانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى «اللاحقة»، بضوابط معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك». وتعد خدمة ضم الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات، التي يرغب في ضمها أكثر من مرة. وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة، تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم 20% «نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه، وصاحب العمل» المدة المراد ضمها بالأشهر.

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