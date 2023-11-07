«المعاشات»: «ضم الخدمة» يحسّن خيارات التقاعد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات، التي تعزز من فرص المؤمن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لاسيما أنه يسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة، لتصبح مدة واحدة، لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت، مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة، أن قانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى «اللاحقة»، بضوابط معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك». وتعد خدمة ضم الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات، التي يرغب في ضمها أكثر من مرة. وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة، تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم 20% «نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه، وصاحب العمل» المدة المراد ضمها بالأشهر.
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