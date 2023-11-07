إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على فينوورد في دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل تشيرو إيموبيلي هدفا في الشوط الأول ليمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على ضيفه فينوورد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
الثلاثاء ليتقدم فريق المدرب ماوريتسيو ساري إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة.
وضع إيموبيلي قائد لاتسيو الفريق المضيف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول بعد أن راوغ جاستن بيلو حارس مرمى الفريق الزائر واطلق تسديدة منخفضة من زاوية ضيقة باتجاه القائم البعيد محرزا هدفه رقم 200 مع الفريق الإيطالي.
ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي سحق سيلتيك 6-صفر في المباراة الثانية بالمجموعة.
وتراجع فينوورد الهولندي، الذي دخل المباراة وهو متصدر الترتيب، إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط.
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