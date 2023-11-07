إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على فينوورد في دوري أبطال أوروبا



سجل تشيرو إيموبيلي هدفا في الشوط الأول ليمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على ضيفه فينوورد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الثلاثاء ليتقدم فريق المدرب ماوريتسيو ساري إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وضع إيموبيلي قائد لاتسيو الفريق المضيف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول بعد أن راوغ جاستن بيلو حارس مرمى الفريق الزائر واطلق تسديدة منخفضة من زاوية ضيقة باتجاه القائم البعيد محرزا هدفه رقم 200 مع الفريق الإيطالي.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي سحق سيلتيك 6-صفر في المباراة الثانية بالمجموعة.

وتراجع فينوورد الهولندي، الذي دخل المباراة وهو متصدر الترتيب، إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط.



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