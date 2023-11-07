زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة أرتوكس في مقاطعة كيزيلسو كيرجيز ذاتية الحكم في إقليم شينجيانج الصيني صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره المركز الصيني لشبكات الزلازل.
وتم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 47ر40 درجة شمالا وخط طول 72ر77 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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