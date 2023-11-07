زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب الصين



ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة أرتوكس في مقاطعة كيزيلسو كيرجيز ذاتية الحكم في إقليم شينجيانج الصيني صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وتم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 47ر40 درجة شمالا وخط طول 72ر77 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز