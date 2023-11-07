سجل إيفانيلسون والمدافع المخضرم بيبي على مدار شوطي اللقاء ليقودا بورتو البرتغالي للحفاظ على حظوظه في التقدم لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من ضيفه رويال أنتويرب الثلاثاء.

ومنح البرازيلي إيفانيلسون، الذي سجل ثلاثية في فوز بورتو 4-1 على مضيفه أنتويرب في الجولة السابقة الشهر الماضي، التقدم إلى بورتو من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وأحكم بورتو سيطرته على المباراة بعد طرد يورجن إكلينكامب لاعب وسط أنتويرب بعد سبع دقائق من الاستراحة.

ورغم التفوق العددي، احتاج بورتو للانتظار حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة لإضافة الهدف الثاني بضربة رأس من بيبي البالغ عمره 40 عاما.

وتساوى بورتو مع برشلونة المتصدر ولكل منهما تسع نقاط، مع تقدمهما بثلاث نقاط على شاختار دونيتسك الذي فاز 1-صفر على برشلونة

في وقت سابق اليوم.

وخسر أنتويرب للمرة الرابعة تواليا ليضيع فرصة التقدم للدور التالي مع بقاء جولتين على نهاية دور المجموعات.

اقرأ أيضاً:

ميلان يثأر من سان جيرمان ويشعل المنافسة في مجموعة الموت بدوري ابطال أوروبا

هالاند يسجل ثنائية ليقود سيتي للتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: اتلتيكو مدريد يتمسك بالصدارة بسداسية في مرمى سلتيك

إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على فينوورد في دوري أبطال أوروبا

بورتو يهزم 10 من لاعبي أنتويرب ويحافظ على حظوظه بدوري أبطال أوروبا

دورتموند يفوز على نيوكاسل ويعتلي صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: شاختار يُلحق ببرشلونة الهزيمة الأولى ويؤجل تأهله

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز