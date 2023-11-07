قال طبيب كبير يعمل بالمستشفى الوحيد الذي يضم مرضى السرطان في غزة إن مرضاه في خطر من الوفاة بسبب غياب العلاج الضروري.

وقال الدكتور خميس الإسي، استشاري أمراض الأعصاب والألم في مستشفى الصداقة التركي، الذي خرج من الخدمة قبل أسبوع، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من غزة أنه كان هناك حوالي 70 مريضا داخل المستشفى، ذهب 50 منهم إلى منازلهم، بينما تم تحويل 20 في حالة حرجة إلى مستشفى دار السلام.

وأضاف: "هناك نحو 11 ألف مريض يعانون من السرطان في غزة وكانوا يحصلون على العلاج. ولا يحصل أي منهم الآن على العلاج الضروري".

وأشار إلى أن: "الموت يهدد هؤلاء الأشخاص جديا"، مضيفا أنهم لا يحصلون على الأدوية والعلاج الكيميائي اللازم لمرضى الأورام.

وأوضح الطبيب: "نفتقر إلى كل شيء بما في ذلك المورفين لتخفيف ألمهم وهذا أمر مفجع حقا".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي إن مقذوفا أحدث أضرارا بالمستشفى يوم الاثنين.

وأوضح الإسي أن: "الطابق الثالث بالمستشفى تعرض لضربة وهناك ضرر شديد".

اقرأ أيضاً:

أكسيوس: بايدن أبلغ نتنياهو بأن وقف القتال 3 أيام قد يساعد في إطلاق سراح رهائن

الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب في غزة

الصليب الأحمر: قافلة إنسانية كانت متجهة إلى مستشفى القدس تعرضت لإطلاق نار في غزة



احتضن ابنته ربما للمرة الأخيرة.. طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

بايدن يطلب من نتانياهو وقفاً مؤقتاً للقتال في غزة

طبيب فلسطيني يحذر من خطر كبير على حياة

11 ألف مريض بالسرطان في غزة

البيت الأبيض: هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز