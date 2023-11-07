أكسيوس: بايدن أبلغ نتنياهو بأن وقف القتال 3 أيام قد يساعد في إطلاق سراح رهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر موقع أكسيوس الإخباري الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي الاثنين بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.
وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن المسؤول الأمريكي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق حماس سراح رهائن يتراوح عددهم بين عشرة و15 شخصا وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.
وقال البيت الأبيض في بيان الاثنين إن بايدن ونتنياهو ناقشا "إمكانية التوقف التكتيكي للقتال لإتاحة فرص للمدنيين للمغادرة بأمان من مناطق الصراع المستمر ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين والتمكن من إطلاق سراح الرهائن المحتملين".
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