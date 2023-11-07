بايدن يطلب من نتانياهو وقفاً مؤقتاً للقتال في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة، وذلك في اتصال هاتفي يوم الإثنين.
وقال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.
وذكر "أكسيوس" يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.
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