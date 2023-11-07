بايدن يطلب من نتانياهو وقفاً مؤقتاً للقتال في غزة

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة، وذلك في اتصال هاتفي يوم الإثنين.

وقال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.

وذكر "أكسيوس" يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.

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