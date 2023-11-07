((الأشغال)): بدء تنفيذ أعمال الحزمة الثانية من المرحلة الأولى لتطوير مشروع ريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار تنفيذ المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي، ذكرت وزارة الأشغال أنها بدأت في تنفيذ أعمال الحزمة الثانية ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع ريا بمحافظة المحرق والذي يهدف الى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه.
وأفادت أن المشروع يتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1 , 2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث إشارتين ضوئيتين.
وسيتضمن المشروع توفير مواقف للسيارات، إنشاء أرصفة للمشاة، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وتحديث الإنارة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال وضع العلامات والإشارات المرورية وتركيب حواجز للمشاة.
وأشارت الوزارة الى أن المشروع من شأنه – بعد تنفيذ جميع مراحله- أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة (وقت الذروة) لتصل الى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
يذكر أن الوزارة قد انتهت في وقت سابق من أعمال الحزمة الأولى ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد الى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله الى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1 , 2 كيلومتر.
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