((الأشغال)): بدء تنفيذ أعمال الحزمة الثانية من المرحلة الأولى لتطوير مشروع ريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يتضمن‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬ريا‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المحصور‭ ‬من‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬50‭ ‬بطول‭ ‬1 , 2‭ ‬كيلومتر‭ ‬عند‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي،‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬مزدوج‭ ‬ذي‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التقاطعات‭ ‬الموجودة‭ ‬باستحداث‭ ‬إشارتين‭ ‬ضوئيتين‭.‬

وسيتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬إنشاء‭ ‬أرصفة‭ ‬للمشاة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتحديث‭ ‬الإنارة،‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬العلامات‭ ‬والإشارات‭ ‬المرورية‭ ‬وتركيب‭ ‬حواجز‭ ‬للمشاة‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ – ‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬مراحله‭- ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬نحو‭ ‬1600‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬و1900‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ (‬وقت‭ ‬الذروة‭) ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬4000‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬110 % ‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الحزمة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬ريا‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المحصور‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬عراد‭ ‬الى‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬12‭ ‬وتحويله‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬مزدوج‭ ‬بمسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بطول‭ ‬1 , 2‭ ‬كيلومتر‭.‬

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