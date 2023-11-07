عضو بلدي يتساءل: لماذا لا يستفيد الرجل ((الأرمل)) من تخفيض الرسوم البلدية؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
أفاد عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالله القبيسي بأن وزارة البلديات تقدم تخفيضا للرسوم البلدية في حال المرأة المطلقة أو الأرملة والتي لديها الحضانة، في حين أن الأمر لا يشمل الرجل المطلق أو الأرمل والذي لديه الحضانة.
وأوضح بأن تخفيضات الرسوم البلدية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر المحتاجة التي منها الأرامل اللاتي فقدن شريكهن في الحياة بينما الرجل الأرمل لا ينتفع من هذه التخفيضات مما يؤثر على استقلاليته الاقتصادية ومدخراته الإضافية التي تلبي احتياجاته الشخصية.
وتساءل عن الثغرة القانونية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن هذا التخفيض يجب أن يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، لمن لديه الحضانة، مبيناً بأن هذا الأمر يسبب ضررا غير مقبول للكثير، كون أن تخفيض الرسوم بإمكانه أن يرفع المعنويات ويسهم في تحسين الرفاهية النفسية، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين.
وكرر القبيسي طلبه بمعرفة الفئات التصنيفية التي يطالها التخفيض، وما الشروط والمواصفات اللازمة، وهل تشمل كبار السن، أو ذوي الهمم، أم لا؟
يشار الى أن التخفيض الحالي يضم أربع فئات منها: الأسرة البحرينية من جهة الأب والأم، والبحريني المتزوج من أجنبية، والبحرينية الأرملة ولديها أبناء، والبحرينية المطلقة التي لديها أو ليس لديها أبناء واستيفاء إجراء الطلب يتطلب
عقد الزواج ووثيقة الطلاق، وشهادة وفاة الزوج، وإثبات المساعدة الاجتماعية من وزارة التنمية (إفادة حديثة للمساعدة الاجتماعية)، وعقد الإيجار، ومستند يفيد تسجيل عقد الإيجار في الحكومة الإلكترونية.
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