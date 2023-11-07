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عضو بلدي يتساءل: لماذا لا يستفيد الرجل ((الأرمل)) من تخفيض الرسوم البلدية؟

11/7/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


أفاد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬عبدالله‭ ‬القبيسي‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬تقدم‭ ‬تخفيضا‭ ‬للرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬والتي‭ ‬لديها‭ ‬الحضانة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬الرجل‭ ‬المطلق‭ ‬أو‭ ‬الأرمل‭ ‬والذي‭ ‬لديه‭ ‬الحضانة‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬تخفيضات‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الأسر‭ ‬المحتاجة‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬الأرامل‭ ‬اللاتي‭ ‬فقدن‭ ‬شريكهن‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬بينما‭ ‬الرجل‭ ‬الأرمل‭ ‬لا‭ ‬ينتفع‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التخفيضات‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬استقلاليته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومدخراته‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاته‭ ‬الشخصية‭. ‬

وتساءل‭ ‬عن‭ ‬الثغرة‭ ‬القانونية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التخفيض‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬لمن‭ ‬لديه‭ ‬الحضانة،‭ ‬مبيناً‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يسبب‭ ‬ضررا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬للكثير،‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬تخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬المعنويات‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الرفاهية‭ ‬النفسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

وكرر‭ ‬القبيسي‭ ‬طلبه‭ ‬بمعرفة‭ ‬الفئات‭ ‬التصنيفية‭ ‬التي‭ ‬يطالها‭ ‬التخفيض،‭ ‬وما‭ ‬الشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وهل‭ ‬تشمل‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬أم‭ ‬لا؟

يشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التخفيض‭ ‬الحالي‭ ‬يضم‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭ ‬منها‭: ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الأب‭ ‬والأم،‭ ‬والبحريني‭ ‬المتزوج‭ ‬من‭ ‬أجنبية،‭ ‬والبحرينية‭ ‬الأرملة‭ ‬ولديها‭ ‬أبناء،‭ ‬والبحرينية‭ ‬المطلقة‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬أو‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أبناء‭ ‬واستيفاء‭ ‬إجراء‭ ‬الطلب‭ ‬يتطلب

عقد‭ ‬الزواج‭ ‬ووثيقة‭ ‬الطلاق،‭ ‬وشهادة‭ ‬وفاة‭ ‬الزوج،‭ ‬وإثبات‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ (‬إفادة‭ ‬حديثة‭ ‬للمساعدة‭ ‬الاجتماعية‭)‬،‭ ‬وعقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬ومستند‭ ‬يفيد‭ ‬تسجيل‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

كلمات دالة

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