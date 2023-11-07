إطلاق دورة إلكترونية لموظفي القطاع العام حول أساسيات الأمن السيبراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن التعليم المستمر اليوم يعد متطلّبا أساسيا لتمكين الكوادر العاملة في منظومة العمل المؤسسي، من خلال اكسابهم أحدث العلوم والمعارف والمهارات التي من شأنها مساعدتهم على مواكبة التطوّرات ومواجهة التحدّيات على الصعيدين المحلّي والدولي. موضحة أن معهد الإدارة العامة حريص على إعادة تصميم برامجه وخدماته بما يُحاكي التقدّم المعرفي والمستجدات العلمية، ويواكب التطوّرات التدريبية على المستويين النظري والعملي.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني دورة إلكترونية بعنوان أساسيات الأمن السيبراني، الموجّهة إلى الكوادر العاملة من مختلف المؤسسات في القطاع العام في مملكة البحرين.
من جانبه أوضح الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، أن المركز يسعى إلى الوصول لأنظمة وخدمات حكومية أكثر أمانًا عبر زيادة وعي موظفي القطاع العام بالأمن السيبراني؛ عن طريق تقديم مختلف الدورات والورش التدريبية بشراكة استراتيجية مع معهد الإدارة العامة. مضيفًا سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تهدف الركيزة الخامسة إلى تطوير الكوادر الوطنية عن طريق تنمية المهارات والخبرات للوصول إلى مستوى متقدّم في التخصصات السيبرانية المتنوّعة، التي من شأنها أن تجعلهم قادرين على نقل خبراتهم إلى الصفوف الثانية مما يحقّق الاستدامة والاستمرارية في تطوير الكادر البشري الوطني في مجال الأمن السيبراني.
وللحصول على مزيدٍ من المعلومات حول الدورة الإلكترونية «أساسيات الأمن السيبراني» وللتسجيل فيها يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة https :// www . bipa . gov . bh / cybersecurity /.
كلمات دالة
MENAFN07112023000055011008ID1107390019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.