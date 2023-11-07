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إطلاق دورة إلكترونية لموظفي القطاع العام حول أساسيات الأمن السيبراني

11/7/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬اليوم‭ ‬يعد‭ ‬متطلّبا‭ ‬أساسيا‭ ‬لتمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكسابهم‭ ‬أحدث‭ ‬العلوم‭ ‬والمعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطوّرات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحدّيات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلّي‭ ‬والدولي‭. ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬برامجه‭ ‬وخدماته‭ ‬بما‭ ‬يُحاكي‭ ‬التقدّم‭ ‬المعرفي‭ ‬والمستجدات‭ ‬العلمية،‭ ‬ويواكب‭ ‬التطوّرات‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬دورة‭ ‬إلكترونية‭ ‬بعنوان‭ ‬أساسيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬الموجّهة‭ ‬إلى‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬لأنظمة‭ ‬وخدمات‭ ‬حكومية‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني؛‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭. ‬مضيفًا‭ ‬سعادته‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الركيزة‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬متقدّم‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتنوّعة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬إلى‭ ‬الصفوف‭ ‬الثانية‭ ‬مما‭ ‬يحقّق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستمرارية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬

وللحصول‭ ‬على‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الدورة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‮»‬‭ ‬وللتسجيل‭ ‬فيها‭ ‬يمكنكم‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ bipa ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭/‬ cybersecurity ‭/.‬

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