انعقاد منتدى د. راشد بن علي فليفل للإعاقة 7 ديسمبر القادم

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الشيخ دعيج آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية للمعاقين ينعقد منتدى الدكتور راشد بن علي فليفل للإعاقة التاسع عشر لهذا العام، وذلك يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م، تحت عنوان «تقييم البرنامج التأهيلي لأطفال التوحد: مركز الوفاء نموذجا».
ويعتبر الملتقى ثمرة تعاون مشترك بين المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد. وبدأ العمل به منذ أكثر من 18 عاماً تخليداً لذكرى المرحوم د. راشد بن علي فليفل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين.
وصرح الدكتور أحمد مال الله الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدى يناقش إحدى الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتخصصين والمعالجين والكوادر التدريسية واولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، وهو «تقييم البرنامج التأهيلي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: مركز الوفاء للتوحد نموذجا»، وذلك عملية تقييم البرامج المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعد من أهم المقومات الأساسية لنجاح تلك البرامج في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها، وكذلك لرصد مدى التقدم والتحسن الذي طرأ على مستوى أداء الأطفال وقدراتهم كمجموعة تجريبية مقارنة بما هو لدى المجموعة الضابطة، والكشف عن الصعوبات التي واجهت أولياء أمور الأطفال المجموعة التجريبية، وكذلك تحديد مدى التحسن الذي تمت ملاحظته لدى أطفالهم.
ويتضمن برنامج الملتقى عرضا لأبحاث أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، نفذها نخبة من الباحثين الأكاديميين وهم: الدكتور أحمد مال الله الأنصاري، الدكتور محمود الفقيه، الدكتور أحمد عبد الله، الدكتور نبيل سليمان، الدكتورة مريم عيسى الشيراوي، أيضا، سيكون هناك معرض مصاحب لافتتاح المنتدى حول الأجهزة التعويضية لحالات السمع والبصر والحركةـ يدير الندوة العلمية عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد د. عبد الله درويش.
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