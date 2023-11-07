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انعقاد منتدى د. راشد بن علي فليفل للإعاقة 7 ديسمبر القادم

11/7/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعاقين‭ ‬ينعقد‭ ‬منتدى‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬فليفل‭ ‬للإعاقة‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬البرنامج‭ ‬التأهيلي‭ ‬لأطفال‭ ‬التوحد‭: ‬مركز‭ ‬الوفاء‭ ‬نموذجا‮»‬‭. ‬

ويعتبر‭ ‬الملتقى‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭ ‬والجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭. ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬المرحوم‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭. ‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يناقش‭ ‬إحدى‭ ‬الموضوعات‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والمعالجين‭ ‬والكوادر‭ ‬التدريسية‭ ‬واولياء‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬البرنامج‭ ‬التأهيلي‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭: ‬مركز‭ ‬الوفاء‭ ‬للتوحد‭ ‬نموذجا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬لنجاح‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬رسالتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬وكذلك‭ ‬لرصد‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬والتحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬الأطفال‭ ‬وقدراتهم‭ ‬كمجموعة‭ ‬تجريبية‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬الضابطة،‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬المجموعة‭ ‬التجريبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬ملاحظته‭ ‬لدى‭ ‬أطفالهم‭.

ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الملتقى‭ ‬عرضا‭ ‬لأبحاث‭ ‬أعدت‭ ‬خصيصاً‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نفذها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬وهم‭: ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬الفقيه،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬سليمان،‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عيسى‭ ‬الشيراوي،‭ ‬أيضا،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬معرض‭ ‬مصاحب‭ ‬لافتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬حول‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬لحالات‭ ‬السمع‭ ‬والبصر‭ ‬والحركةـ‭ ‬يدير‭ ‬الندوة‭ ‬العلمية‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬درويش‭.‬

كلمات دالة

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