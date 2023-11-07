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80% نسبة الإنجاز في المبنى الاستثماري للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

11/7/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬الطفولة‭ ‬اجتماعه‭ ‬الدوري‭ ‬الافتراضي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وفوزية‭ ‬المحروس‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬والدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬والدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬شهاب‭ ‬والدكتورة‭ ‬فخرية‭ ‬ديري‭ ‬والاستاذة‭ ‬بهيجة‭ ‬الديلمي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تدارس‭ ‬المجلس‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمسيرة‭ ‬الجمعية‭ ‬وناقش‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تطورات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬المبنى‭ ‬الاستثماري‭ ‬للجمعية،‭ ‬واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تطورات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الاستثماري‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬بالمشروع‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬وسيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬شهور‭. ‬

وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬الجمعية‭ ‬بالبحث‭ ‬العلمي‭ ‬فقد‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬التحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬المسبق‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الجمعية‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬وسيتناول‭ ‬موضوع‭ ‬الطفولة‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬كما‭ ‬أقترح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬موضوع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كأحد‭ ‬المحاور‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الموضوع‭ ‬وارتباطه‭ ‬بتطورات‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الطفولة،‭ ‬وتقرر‭ ‬إقامة‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬التجهيزات‭ ‬والإعداد‭ ‬لمهرجان‭ ‬الخطابة‭ ‬باللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬للطلبة‭ ‬الموهوبين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬توست‭ ‬ماستر‭ ‬بالنادي‭ ‬الهندي‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬اللقاء‭ ‬الاول‭ ‬بين‭ ‬المنظمين‭ ‬وطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والمرشحين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الامور‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬التدريب‭ ‬وتحديد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لاحقا‭. ‬

واستعرض‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المقترحة‭ ‬كالبرنامج‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬الجمعية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لاستضافة‭ ‬المتخصصين‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطفولة‭ ‬لتقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬للمهتمين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطفولة،‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الاعداد‭ ‬للجنة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والإساءة‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تصور‭ ‬لها‭ ‬مساهمة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وحماية‭ ‬الاطفال‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬وعلاجها،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬التعاميم‭ ‬الواردة‭ ‬للجمعية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬وغير‭ ‬البحرينيين،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬إعفاء‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬لتنمية‭ ‬السمع‭ ‬والنطق‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬التدريب‭ ‬وطلب‭ ‬رسوم‭ ‬رمزية‭ ‬للطلبة‭ ‬الأجانب،‭ ‬وأقر‭ ‬المجلس‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لتقديم‭ ‬مرئيات‭ ‬الجمعية‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزيز‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للطفولة‭ ‬وتقديمه‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭.‬

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