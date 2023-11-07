80% نسبة الإنجاز في المبنى الاستثماري للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة اجتماعه الدوري الافتراضي برئاسة الدكتور حسن عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور الدكتور عبدالله الحواج نائب رئيس مجلس الإدارة وفوزية المحروس أمين السر والدكتور حسن إبراهيم كمال الأمين المالي والدكتور فؤاد شهاب والدكتورة فخرية ديري والاستاذة بهيجة الديلمي أعضاء مجلس الإدارة، حيث تدارس المجلس عدة محاور أساسية تتعلق بمسيرة الجمعية وناقش العديد من المشاريع التي ستقوم بها الجمعية على النحو الآتي:
وناقش المجلس تطورات العمل في مشروع المبنى الاستثماري للجمعية، واطلع المجلس على تطورات العمل في المبنى الاستثماري حيث كانت نسبة الإنجاز بالمشروع 80 % وسيتم الانتهاء من بقية العمل خلال 6 شهور.
وانطلاقا من اهتمام الجمعية بالبحث العلمي فقد ناقش المجلس التحضير والإعداد المسبق لمؤتمر الجمعية القادم الذي سيكون تحت رعاية كريمة من الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وسيتناول موضوع الطفولة والتكنولوجيا، كما أقترح رئيس الجمعية أن يتضمن المؤتمر موضوع الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور نظرا إلى أهمية الموضوع وارتباطه بتطورات العصر الحديث وتأثيره على الطفولة، وتقرر إقامة المؤتمر شهر نوفمبر 2024.
كما اطلع المجلس على التجهيزات والإعداد لمهرجان الخطابة باللغة الانجليزية للطلبة الموهوبين بالتعاون مع توست ماستر بالنادي الهندي حيث سيقام اللقاء الاول بين المنظمين وطلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والمرشحين من قبل وزارة التربية والتعليم مع أولياء الامور ومن ثم سيتم العمل على خطة التدريب وتحديد الحفل الختامي لاحقا.
واستعرض مجلس الإدارة مجموعة من المشاريع المقترحة كالبرنامج الثقافي الذي تقيمه الجمعية بشكل دوري لاستضافة المتخصصين والباحثين في مجال الطفولة لتقديم المحاضرات والندوات وورش العمل للمهتمين في مجال الطفولة، كما بحث المجلس في الاعداد للجنة حماية الطفل من العنف والإساءة وتقديم أفضل تصور لها مساهمة من الجمعية في دعم وحماية الاطفال من هذه الظاهرة وتقديم الحلول المناسبة لها وعلاجها، كما ناقش المجلس التعاميم الواردة للجمعية من وزارة التنمية الاجتماعية والمتعلقة بالرسوم المفروضة على الطلبة البحرينيين وغير البحرينيين، حيث أقر المجلس إعفاء الطلبة البحرينيين في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع للجمعية من دفع رسوم التدريب وطلب رسوم رمزية للطلبة الأجانب، وأقر المجلس تشكيل لجنة لتقديم مرئيات الجمعية حول وضع استراتيجية تعزيز وسائل الإعلام للطفولة وتقديمه لمجلس النواب.
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