الأعلى للبيئة: 45 مدرسة و1364 طالبا استفادوا من البرامج التوعوية العام الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬لافتًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬لما‭ ‬لشريحة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬والبيئة‭. ‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬توعوية‭ ‬سنوية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المدارس‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬لشريحة‭ ‬الطلبة‭ ‬45‭ ‬مدرسة‭ ‬و1364‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي‭ (‬2022‭ -‬2023‭)‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬تضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬مثل‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنمية‭ ‬السلوك‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمستدام‭ ‬نحو‭ ‬البيئة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬والأساليب‭ ‬البيئية‭ ‬الصحية‭ ‬والسليمة‭.‬

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