أمانة النواب تستقبل مدرستي عبدالرحمن الناصر للبنين والمعارف الحديثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬أمانة‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وجميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ومكوناته‭ ‬لاسيما‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بهدف‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وتخريج‭ ‬أجيال‭ ‬جديدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أدوار‭ ‬ووظائف‭ ‬البرلمان‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭. ‬واستقبل‭ ‬الوفد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والنائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والنائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬والنائب‭ ‬وليد‭ ‬الدوسري‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني؛‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬تعريفي‭ ‬قدمه‭ ‬الموظف‭ ‬يوسف‭ ‬قرينيس‭ ‬باحث‭ ‬قانوني‭ ‬أول‭ ‬والموظف‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬أخصائي‭ ‬أدوات‭ ‬برلمانية‭ ‬أول‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬اختصاصات‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي،‭ ‬وأهم‭ ‬محطات‭ ‬التجربة‭ ‬التشريعية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتاريخ‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وآلية‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬ولجان‭ ‬التحقيق‭ ‬ولجان‭ ‬الاخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬وغيرها‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬حضر‭ ‬الوفد‭ ‬الطلابي‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬العادية‭ ‬السادسة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالقاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬المخصصة‭ ‬لعقد‭ ‬الجلسات‭ ‬الاسبوعية‭ ‬واطلعوا‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬النواب‭ ‬داخل‭ ‬الجلسة،‭ ‬كما‭ ‬قاموا‭ ‬بجولة‭ ‬الى‭ ‬المتحف‭ ‬البرلماني‭ ‬الذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النهضة‭ ‬العلمية‭ ‬والحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوثيق‭ ‬للأحداث‭ ‬التاريخية‭ ‬والمواقف‭ ‬والإنجازات‭ ‬الوطنية‭.‬

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