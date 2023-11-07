أمانة النواب تستقبل مدرستي عبدالرحمن الناصر للبنين والمعارف الحديثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح أمس، وفداً من طلبة مدرستي عبدالرحمن الناصر الإعدادية للبنين والمعارف الحديثة، لاطلاعهم على مهام عمل المجلس النيابي وأبرز محطات المسيرة الديمقراطية الشاملة في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الزيارة من منطلق حرص أمانة النواب على تفعيل أوجه التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة وجميع فئات المجتمع البحريني ومكوناته لاسيما المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بهدف خدمة المجتمع ونشر الثقافة البرلمانية، وتخريج أجيال جديدة قادرة على فهم أدوار ووظائف البرلمان الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية. واستقبل الوفد النائب محمد الحسيني رئيس لجنة الخدمات والنائب هشام العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والنائب محمد العليوي رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي والنائب حسن إبراهيم والنائب وليد الدوسري أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ حيث تضمن برنامج الزيارة عرض فيديو تعريفي قدمه الموظف يوسف قرينيس باحث قانوني أول والموظف محمد سالم أخصائي أدوات برلمانية أول بالأمانة العامة لمجلس النواب اشتمل على اختصاصات المجلس النيابي، وأهم محطات التجربة التشريعية والبرلمانية بمملكة البحرين، وتاريخ تأسيس المجلس، وآلية عمل اللجان الدائمة، ولجان التحقيق ولجان الاخوة والصداقة وغيرها. بعد ذلك حضر الوفد الطلابي جانباً من الجلسة العادية السادسة لمجلس النواب بالقاعة الرئيسية المخصصة لعقد الجلسات الاسبوعية واطلعوا على كيفية سير عمل النواب داخل الجلسة، كما قاموا بجولة الى المتحف البرلماني الذي يسلط الضوء على النهضة العلمية والحضارية لمملكة البحرين في جميع المجالات من خلال التوثيق للأحداث التاريخية والمواقف والإنجازات الوطنية.
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