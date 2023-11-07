النواب يمرر اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وتشيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬واستيراد‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ولازال‭ ‬هناك‭ ‬متسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تشيلي‭ ‬بلد‭ ‬قابلة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وهناك‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬استثمرت‭ ‬لديها‭ ‬وبالتالي‭ ‬فان‭ ‬هناك‭ ‬فرص‭ ‬متاحة‭ ‬للتجارة‭ ‬ولتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لديهم‭.‬

واكد‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬توافقه‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬فيما‭ ‬طرحوه‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬والمسافرين‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيادة‭ ‬السعة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمطار‭ ‬بصورته‭ ‬الحالية،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬الا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬التوسعة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصلت‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الجوية‭ ‬لديها‭ ‬الى‭ ‬100‭ ‬اتفاقية‭.‬‮

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بدورهم‭ ‬جدد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأسواق‭ ‬وانعكاس‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬أرباح‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي‭ ‬مثمنين‭ ‬موقف‭ ‬تشيلي‭ ‬الداعم‭ ‬للقضة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

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