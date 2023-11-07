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برلمانية التحقيق بشأن الخدمات الطبية تناقش آلية عملها في المرحلة القادمة

11/7/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثالث،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬


‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مذكرة‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬والتشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬بموضوع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وآليات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬


‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬السابقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬وتقارير‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬السابقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بملف‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬الاسئلة‭ ‬الواردة‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وتم‭ ‬اعتمادها‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬تتشكل‭ ‬من‭: ‬النائب‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ (‬رئيسًا‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ (‬نائبًا‭ ‬للرئيس‭)‬،‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ (‬عضو‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ (‬عضو‭))‬،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ (‬عضو‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ (‬عضو‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي‭ (‬عضو‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ (‬عضو‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ (‬عضو‭).‬

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