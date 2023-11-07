برلمانية التحقيق بشأن الخدمات الطبية تناقش آلية عملها في المرحلة القادمة

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- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب د. مهدي الشويخ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مذكرة المستشار القانوني والتشريعات النافذة بموضوع لجنة التحقيق، وآليات عمل اللجنة في المرحلة القادمة.
كما تم الاطلاع على الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، وتقارير لجان التحقيق السابقة المتعلقة بملف الخدمات الطبية والصحية، وتم مناقشة الاسئلة الواردة الى اللجنة والتي تتعلق بالخدمات الطبية وتم اعتمادها.
الجدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب مهدي الشويخ (رئيسًا)، والنائب عبدالله الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب إيمان شويطر (عضو)، والنائب زينب عبدالأمير (عضو))، والنائب محمد العليوي (عضو)، والنائب محمد الحسيني (عضو)، والنائب هشام العوضي (عضو)، والنائب جميل ملا حسن (عضو)، والنائب محمد موسى (عضو).
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