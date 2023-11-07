Wednesday, 08 November 2023 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة

11/7/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬تدعمها‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تاريخية‭ ‬وحرص‭ ‬متبادل‭ ‬للوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمة،‭ ‬وأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعاونٍ‭ ‬وتنسيقٍ‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تكاملًا‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬باعتباره‭ ‬الأساس‭ ‬للتنمية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬ووقف‭ ‬وتجنب‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬يحمي‭ ‬حياة‭ ‬وسلامة‭ ‬الشعوب‭ ‬ومصالح‭ ‬الدول،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬واتفاقيات‭ ‬مشتركة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN07112023000055011008ID1107390012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث