ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬باعتباره‭ ‬الأساس‭ ‬للتنمية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬ووقف‭ ‬وتجنب‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬يحمي‭ ‬حياة‭ ‬وسلامة‭ ‬الشعوب‭ ‬ومصالح‭ ‬الدول،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬واتفاقيات‭ ‬مشتركة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

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