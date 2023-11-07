ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

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- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (101) لسنة 2023 بتعيين مديرين في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرْض رئيس المجلس الأعلى للبيئة، جاء فيه:
قرر الآتي:
المادة الأولى
يعين في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة كل من:
1. الشيخ مشعل بن إبراهيم بن جابر آل خليفة مديراً لإدارة منتزه العرين.
2. السيدة نوف علي عبدالمحسن الوسمي مديراً لإدارة المحميات.
3. السيدة آمنة حمد علي الرميحي مديراً لإدارة الاتصال والتوعية البيئية.
4. السيدة مريم محمد عبدالله الأنصاري مديراً لإدارة التقويم والتراخيص البيئية.
5. السيدة لمى عباس المحروس مديراً لإدارة الرقابة وحماية البيئة.
6. السيد علي عبدالله علي عيسى مديراً لإدارة التنوع الحيوي.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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