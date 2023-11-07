ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قرر‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يعين‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭. ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬جابر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬منتزه‭ ‬العرين‭.‬

2‭. ‬السيدة‭ ‬نوف‭ ‬علي‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬الوسمي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬المحميات‭.‬

3‭. ‬السيدة‭ ‬آمنة‭ ‬حمد‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتوعية‭ ‬البيئية‭.‬

4‭. ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأنصاري‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التقويم‭ ‬والتراخيص‭ ‬البيئية‭.‬

5‭. ‬السيدة‭ ‬لمى‭ ‬عباس‭ ‬المحروس‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬

6‭. ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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