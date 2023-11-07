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((التنسيقية)) تستعرض مستجدات برنامج الموظف الحكومي المتميز ومشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة البحرين

11/7/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ469‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬كما‭ ‬ناقشت‭ ‬المشاريع‭ ‬المتصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مستجدات‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭.‬

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