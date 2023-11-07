((التنسيقية)) تستعرض مستجدات برنامج الموظف الحكومي المتميز ومشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ469.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أن اللجنة التنسيقية اطلعت على مستجدات برنامج الموظف الحكومي المتميز في خدمة العملاء، كما ناقشت المشاريع المتصلة بتطوير القطاع العقاري.
واستعرضت اللجنة التنسيقية مستجدات مؤشرات التنافسية ذات الأولوية، كما اطلعت على آخر مستجدات مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة البحرين.
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