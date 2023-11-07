رئيس الأمن العام وقائد خفر السواحل الباكستاني يبحثان تعزيز أوجه التعاون المشتركة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية أمس العميد غلام عباس قائد خفر السواحل الباكستاني والوفد المرافق له، بحضور العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل.
وخلال اللقاء أشاد رئيس الأمن العام بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تدعيم التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال الأمن البحري.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
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