رئيس الأمن العام وقائد خفر السواحل الباكستاني يبحثان تعزيز أوجه التعاون المشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬منها‭ ‬التدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بدعمها‭ ‬وتعزيزها‭.‬

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