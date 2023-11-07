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وزير الداخلية يشيد بالتنسيق بين البحرين وفرنسا

11/7/2023 7:19:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬ومستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفير‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬

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