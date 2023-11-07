وزير الداخلية يشيد بالتنسيق بين البحرين وفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مشيدا بالعلاقات المتميزة ومستوى التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك.
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