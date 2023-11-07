بلينكن يدعو مجموعة السبع إلى التحدث بـ((صوت واضح)) بشأن غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬للتحدث‭ ‬بـ«صوت‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬بدئه‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التكتل‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماعات‭ ‬ستستمر‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭... ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬والتحدث‭ ‬كعادتنا‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬واضح‮»‬‭.‬

ويقصف‭ ‬جيش‭ ‬الإحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عقب‭ ‬شن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المتكررة‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

ورفضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الدعوة‭ ‬لوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬الحق‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرد‭. ‬

ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬عقب‭ ‬جولته‭ ‬السريعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يطلع‭ ‬نظراءه‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬جولته‭... ‬وعلى‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وجهود‭ ‬احتواء‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

الإثنين‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬بصورة‭ ‬نشطة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬لإيصال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬للمدنيين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬أحرزنا‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توقفا‭ (‬في‭ ‬المعارك‭) ‬قد‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وناقش‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الإثنين‭ ‬إمكان‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬هدنات‭ ‬تكتيكية‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬اتفاقات‭ ‬ولم‭ ‬يناقش‭ ‬الرجلان‭ ‬احتمال‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬ستتواصل‭ ‬حتى‭ ‬تتولى‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الأمنية‭ ‬الشاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وفرنسا‭ ‬هي‭ ‬العضو‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬أيدت‭ ‬قرارا‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬فورا‭. ‬

وصوتت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالرفض‭ ‬فيما‭ ‬امتنعت‭ ‬اليابان‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وكندا‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭. ‬

وقالت‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬طوكيو،‭ ‬إن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ستناقش‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬نظيرتها‭ ‬اليابانية‭ ‬يوكو‭ ‬كاميكاوا‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬عشاء‭ ‬عمل‭ ‬خُصص‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬نقاشات‭ ‬صريحة‭ ‬وعميقة‮»‬‭. ‬

وستكون‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأخرى‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬بالفيديو‭. ‬