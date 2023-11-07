بلينكن يدعو مجموعة السبع إلى التحدث بـ((صوت واضح)) بشأن غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو – الوكالات: دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس مجموعة السبع للتحدث بـ«صوت واضح» في ما يتعلق بالحرب الدائرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.
وقال في مستهل اجتماعات ستستمر يومين في طوكيو «هذه لحظة مهمة جدا... أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح».
ويقصف جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بشكل مكثف منذ السابع من أكتوبر عقب شن حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» ردا على الانتهاكات المتكررة بحق الفلسطينيين.
ورفضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، الدعوة لوقف لإطلاق النار، مشددة على أن لإسرائيل «الحق» في الرد.
ووصل بلينكن إلى طوكيو عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط. ويتوقع أن «يطلع نظراءه على نتائج جولته... وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب» على ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية.
الإثنين قال بلينكن في تركيا إن واشنطن تعمل «بصورة نشطة جدا» لإيصال مزيد من المساعدات للمدنيين العالقين في القطاع.
وأكد الوزير الأمريكي للصحفيين «أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة المساعدة التي تصل لسكان غزة» مؤكدا أن «توقفا (في المعارك) قد يساهم في ذلك أيضا».
وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إمكان تطبيق «هدنات تكتيكية» على ما قال البيت الابيض. لكن لم يُعلن عن أي اتفاقات ولم يناقش الرجلان احتمال وقف لإطلاق النار.
وقال نتانياهو الإثنين إن الحرب ستتواصل حتى تتولى إسرائيل «المسؤولية الأمنية الشاملة» في غزة.
وفرنسا هي العضو الوحيد في مجموعة السبع التي أيدت قرارا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، دعا إلى «هدنة إنسانية» فورا.
وصوتت الولايات المتحدة بالرفض فيما امتنعت اليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا عن التصويت.
وقالت فرنسا في بيان أعلنت فيه عن مشاركة وزيرة الخارجية كاترين كولونا في اجتماع طوكيو، إن الاجتماعات ستناقش «ضرورة الاستجابة لاحتياجات المدنيين في غزة واحترام القانون الإنساني الدولي».
وقالت نظيرتها اليابانية يوكو كاميكاوا في مستهل عشاء عمل خُصص لمناقشة الوضع في غزة إنها تريد «نقاشات صريحة وعميقة».
وستكون الحرب في أوكرانيا من المواضيع الأخرى الرئيسية على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال بالفيديو.
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