Wednesday, 08 November 2023 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول أطفال مرضى بالسرطان من غزة عبر معبر رفح

11/7/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر


أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح؛‭ ‬وفور‭ ‬دخول‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬جرى‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬المصرية‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬عبدالغفار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬17‭ ‬مصابًا‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬مصابون‭ ‬بالأورام‭ ‬وجرى‭ ‬تسكينهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬عليهم،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬الذين‭ ‬جرى‭ ‬استقبالهم‭ ‬حال‭ ‬وصول‭ ‬حافلة‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالاً‭ ‬328‭ ‬حالة‭ ‬عبر‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالغفار‭ ‬أن‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬ممن‭ ‬عبروا‭ ‬المعبر‭ ‬خضعوا‭ ‬لفحوصات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الإكلينكي‭ ‬عليهم‭.‬

59‭ ‬مصريًّا‭ ‬و28‭ ‬ألمانيًّا‭ ‬و11‭ ‬مصابًا‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬شبكة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭.‬

ووصل‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬المصري‭ ‬أمس‭ ‬329‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬بعد‭ ‬استئناف‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعليقها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭.‬

كما‭ ‬سلمت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬البري‭.‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بتسليم‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬نحو‭ ‬93‭ ‬شاحنة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬غذاء‭ ‬وماء‭ ‬ومساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬وأدوية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية‭.‬

MENAFN07112023000055011008ID1107390005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث