وصول أطفال مرضى بالسرطان من غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر





أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح؛‭ ‬وفور‭ ‬دخول‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬جرى‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬المصرية‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬عبدالغفار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬17‭ ‬مصابًا‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬مصابون‭ ‬بالأورام‭ ‬وجرى‭ ‬تسكينهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬عليهم،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬الذين‭ ‬جرى‭ ‬استقبالهم‭ ‬حال‭ ‬وصول‭ ‬حافلة‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالاً‭ ‬328‭ ‬حالة‭ ‬عبر‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالغفار‭ ‬أن‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬ممن‭ ‬عبروا‭ ‬المعبر‭ ‬خضعوا‭ ‬لفحوصات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الإكلينكي‭ ‬عليهم‭.‬

59‭ ‬مصريًّا‭ ‬و28‭ ‬ألمانيًّا‭ ‬و11‭ ‬مصابًا‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬شبكة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭.‬

ووصل‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬المصري‭ ‬أمس‭ ‬329‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬بعد‭ ‬استئناف‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعليقها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭.‬

كما‭ ‬سلمت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬البري‭.‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بتسليم‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬نحو‭ ‬93‭ ‬شاحنة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬غذاء‭ ‬وماء‭ ‬ومساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬وأدوية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية‭.‬