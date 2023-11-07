وصول أطفال مرضى بالسرطان من غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – سيد عبدالقادر
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن وصول عدد من الأطفال مرضى السرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح؛ وفور دخول الأطفال مرضى السرطان من معبر رفح جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إلى وصول 17 مصابًا فلسطينيًا عبر معبر رفح من بينهم أطفال مصابون بالأورام وجرى تسكينهم في المستشفيات بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، موضحًا أن أعداد مزدوجي الجنسية الذين جرى استقبالهم حال وصول حافلة مساء امس الثلاثاء بلغ إجمالاً 328 حالة عبر الحجر الصحي.
وأضاف عبدالغفار أن مزدوجي الجنسية ممن عبروا المعبر خضعوا لفحوصات من خلال الحجر الصحي، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الإكلينكي عليهم.
59 مصريًّا و28 ألمانيًّا و11 مصابًا إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.
ووصل إلى معبر رفح المصري أمس 329 شخصا من مزدوجي الجنسية بعد استئناف عملية الإجلاء التي انطلقت الأربعاء الماضي قبل أن يتم تعليقها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من قطاع غزة حتى الآن إلى نحو 1400 شخص من جنسيات مختلفة.
كما سلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دفعة من المساعدات الإنسانية العاجلة من خلال معبر رفح البري.
وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان لها، إنها قامت بتسليم الجانب الفلسطيني نحو 93 شاحنة، والتي تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
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