افتتاح الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتازقمة منتظرة بين النجمة والخالدية.. والمحرق يلتقي البسيتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬المحرق‭ ‬يلتقي‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬ذاته‭ ‬النجمة‭ ‬يواجه‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬منتظرة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتستكمل‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بمواجهتي‭ ‬الشباب‭ ‬والحالة،‭ ‬الحد‭ ‬وسترة،‭ ‬وتختتم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهتي‭ ‬‮«‬الجارين‮»‬‭ ‬الرفاع‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭.‬

وستتوقف‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬مباشرةً‭ ‬بسبب‭ ‬المعسكر‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬سيقيمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيراته‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬أبها‭ ‬السعودية،‭ ‬ثم‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬نحو‭ ‬لقاء‭ ‬النجمة‭ ‬والخالدية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنهما‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬وقوة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬احتلالهما‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬تباعًا‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ولم‭ ‬يتجرعا‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭.‬

نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬هي‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬مدربا‭ ‬النجمة‭ ‬والخالدية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والانطلاقة‭ ‬نحو‭ ‬الأمام‭ ‬بعدما‭ ‬تعثرا‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬الخالدية‭ ‬سلبيًا‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬والنجمة‭ ‬مع‭ ‬سترة‭ (‬1/1‭)‬،‭ ‬وباتا‭ ‬مهددين‭ ‬بالتراجع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬وخصوصًا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬خلفهما‭ ‬مباشرة‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬ويمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬

النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬تعرض‭ ‬لمفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عبر‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء،‭ ‬وقد‭ ‬تلقي‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬وخصوصًا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمكن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬الوضع‭ ‬الذهني‭ ‬والنفسي‭ ‬للاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلب‭ ‬مواجهة‭ ‬الخالدية‭ ‬المدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬استعدادا‭ ‬تاما‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

ويعول‭ ‬كرامي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬البرازيلي‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬‮«‬هداف‭ ‬الدوري‮»‬،‭ ‬عيسى‭ ‬موسى،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدو،‭ ‬عمر‭ ‬الداحي،‭ ‬عبدالله‭ ‬نمر‭ ‬ومحمد‭ ‬الرميحي‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬مدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬يدرك‭ ‬تمامًا‭ ‬بصعوبة‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬وخسارة‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لصالحه‭ ‬أو‭ ‬ضده‭ ‬وذلك‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭. ‬ويمتلك‭ ‬حمدي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬والأجانب‭ ‬المتميزة،‭ ‬منهم‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬أيمن‭ ‬الحرزي،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬وليد‭ ‬الطيب،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله،‭ ‬دومينك‭ ‬ميندي‭ ‬وعثمان‭ ‬يحيى‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬شأنًا‭ ‬عن‭ ‬السابقة‭ ‬يلتقي‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬البسيتين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬ووضعية‭ ‬الفريقين‭ ‬غير‭ ‬جيدة‭ ‬بتاتًا‭.‬

المحرق‭ ‬يدخل‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬وهو‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مثيرة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الشباب‭ (‬2/3‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬إسناد‭ ‬مهمة‭ ‬التدريب‭ ‬للوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬النتائج،‭ ‬أما‭ ‬البسيتين‭ ‬فهو‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ (‬2/2‭). ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬جمهور‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ ‬يضع‭ ‬آماله‭ ‬وثقله‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الشملان‭ ‬لانتشال‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬وضعيته‭ ‬المهزوزة‭ ‬والمركز‭ ‬المتأخر‭ ‬نحو‭ ‬المستوى‭ ‬المطمئن‭ ‬والنتائج‭ ‬المرجوة،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلًا‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬البسيتين‭ ‬وعطفًا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بالدوري،‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬بوري‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬،‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشرًا‭ ‬بصعوبة‭ ‬المواجهة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬البسيتين‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬كان‭ ‬‮«‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‮»‬‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬للدوري،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬التعامل‭ ‬ليخرج‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭. ‬الفريق‭ ‬ينتهج‭ ‬اللعب‭ ‬الدفاعي‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬الكرات‭ ‬المرتدة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬وفعالية‭ ‬وجهد‭ ‬بدني‭ ‬أكبر‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭.‬

ويعتمد‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬وجهود‭ ‬لاعبيه‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬منهم‭ ‬محمد‭ ‬فارس،‭ ‬عيسى‭ ‬جهاد،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬بسام،‭ ‬ممادو،‭ ‬ديوب‭ ‬المهدي‭ ‬اودادس‭ ‬وروبنسون‭ ‬سيلفا،‭ ‬أما‭ ‬المحرق‭ ‬فيمتلك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجيدين‭ ‬منهم‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬سفيان‭ ‬سعيد،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬فراس‭ ‬شواط،‭ ‬عمران‭ ‬فضي،‭ ‬وليد‭ ‬الكوري،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي‭.‬