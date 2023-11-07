النبيه صالح يفجر مفاجأة.. والنجمة يحقق فوزه الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبد الأمير السلاطنة ومحمد سرحان
فجر فريق النبيه صالح مفاجأة مبكرة عندما أسقط فريق المحرق في مارثون امتد خمسة أشواط 17-25، 25-19، 17-25، 27-25، 15-13 في لقاء الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة وقاده الدوليان أحمد عبدالعال (أول) وأحمد السماهيجي (ثان) الذي شهد أكثر من احتجاج من الطرفين، ليتصدر النبيه صالح المجموعة (أ) بثماني نقاط بينما رفع المحرق رصيده إلى سبع نقاط، وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
تقاسم الفريقان الأشواط الأربعة، وتناوب إرسال الفريقين على هز استقبال الآخر، وكانت ردة فعل مدرب النبيه صالح الكابتن فؤاد أنور سريعة عندما سحب محترفه النيجيري الذي لم يكن يشفع له أداؤه لبقائه في الملعب بعد الشوط الأول، وعوضه بزميله جعفر صادق الذي كان عند حسن الظن، وقد تفوق سيد هاشم عيسى ومحمد جاسم على حوائط صد المحرق الغائبة التي لم تعرف إيقافهما، وكاد النبيه صالح يحقق نتيجة عريضة في الشوط الفاصل عندما ضاعف النتيجة 10-5 غير أن استعجال إنهاء الشوط أوقع ضاربيه في الهجوم الطائش، في الوقت الذي دفع فيه المحرق ثمن أخطاء الاستقبال والهجوم الطائش.
وفي المباراة الثانية حقق فريق النجمة انتصاره الثاني على حساب فريق الشباب لحساب المجموعة (ب) بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-10، 25-21، 25-21، في المباراة التي قادها الدوليان علي كاظم (أول) وعباس عبد الرضا (ثان)، وبهذه النتيجة رفع النجمة رصيده إلى ست نقاط من انتصارين، وبقي رصيد الشباب خاليا من النقاط بعد خسارتين.
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