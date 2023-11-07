النبيه صالح يفجر مفاجأة.. والنجمة يحقق فوزه الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬ومحمد‭ ‬سرحان





فجر‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬مفاجأة‭ ‬مبكرة‭ ‬عندما‭ ‬أسقط‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مارثون‭ ‬امتد‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬17‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬17‭-‬25،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬15‭-‬13‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ (‬أول‭) ‬وأحمد‭ ‬السماهيجي‭ (‬ثان‭) ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬احتجاج‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬ليتصدر‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

تقاسم‭ ‬الفريقان‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة،‭ ‬وتناوب‭ ‬إرسال‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬هز‭ ‬استقبال‭ ‬الآخر،‭ ‬وكانت‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬أنور‭ ‬سريعة‭ ‬عندما‭ ‬سحب‭ ‬محترفه‭ ‬النيجيري‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يشفع‭ ‬له‭ ‬أداؤه‭ ‬لبقائه‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعوضه‭ ‬بزميله‭ ‬جعفر‭ ‬صادق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن،‭ ‬وقد‭ ‬تفوق‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬على‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬المحرق‭ ‬الغائبة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬إيقافهما،‭ ‬وكاد‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬يحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬عريضة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬عندما‭ ‬ضاعف‭ ‬النتيجة‭ ‬10-5‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬استعجال‭ ‬إنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬أوقع‭ ‬ضاربيه‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الطائش،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭ ‬ثمن‭ ‬أخطاء‭ ‬الاستقبال‭ ‬والهجوم‭ ‬الطائش‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬10،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬أول‭) ‬وعباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ (‬ثان‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬وبقي‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭.‬