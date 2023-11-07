رسميا .. كمبس محرقاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي المحرق رسميا مع النجم محمد حسين (كمبس) وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الحالي 2023-2024، وجرى توقيع العقد مساء أمس في مقر النادي بعراد بحضور رئيس جهاز كرة السلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل خليفة ومدير الفريق محمد عبدالمجيد واللاعب نفسه.
وبعد الانتهاء من مراسم التوقيع خاض كمبس أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد، يذكر ان كمبس سبق له خوض تجربة احترافية واحدة فقط مع نادي النجمة في الموسم الماضي بعد انتقاله من ناديه الأم المنامة.
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