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رسميا .. كمبس محرقاوي

11/7/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭) ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بعراد‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومدير‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬واللاعب‭ ‬نفسه‭.‬

وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬خاض‭ ‬كمبس‭ ‬أول‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد،‭ ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬كمبس‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬احترافية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬المنامة‭.‬

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