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26 لاعبا بقائمة منتخبنا الوطني للتصفيات المزدوجة

11/7/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


كشف‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬المستدعاة‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬26‭ ‬لاعبًا‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬ومبارك‭ ‬محمد‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬دعيج‭ ‬وعبدالله‭ ‬يوسف‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان،‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬هزاع‭ ‬علي‭ (‬الرفاع‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬ومحمد‭ ‬الحردان‭ (‬الخالدية‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الوالي‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ (‬الكويت‭ ‬الكويتي‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ (‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭)‬،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي‭ (‬قدح‭ ‬الماليزي‭).‬

وسيدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬وسيغادر‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬السعودية‭ ‬لملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬باليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ثم‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬ليستعد‭ ‬مجددًا‭ ‬لمباراته‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬سيستضيف‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

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