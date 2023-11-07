26 لاعبا بقائمة منتخبنا الوطني للتصفيات المزدوجة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الأرجنتيني خوان بيتزي عن قائمة «الأحمر» المستدعاة لخوض مباراتي التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتضم القائمة 26 لاعبًا هم: سيد محمد جعفر، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي ومبارك محمد (المحرق)، إبراهيم لطف الله، عبدالله دعيج وعبدالله يوسف (الأهلي)، عبدالكريم الفردان، علي حسن، سيد مهدي باقر، حسين العكر، كميل الأسود، جاسم الشيخ، محمد عبدالقيوم، هزاع علي (الرفاع)، إبراهيم الختال (المنامة)، مهدي حميدان، أحمد بوغمار، محمد عادل ومحمد الحردان (الخالدية)، محمد عبدالوهاب وإبراهيم الوالي (النجمة)، محمد مرهون (الكويت الكويتي)، علي مدن (عجمان الإماراتي)، موسيس أتيدي (قدح الماليزي).
وسيدخل منتخبنا في معسكر داخلي بدءًا من يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري في فندق الخليج، وسيغادر يوم 15 إلى مدينة أبها السعودية لملاقاة المنتخب اليمني باليوم التالي، ثم يعود إلى المملكة ليستعد مجددًا لمباراته الثانية التي سيستضيف فيها المنتخب الإماراتي يوم 21 من الشهر ذاته.
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