الرّباعي يبحث عن فوزه الأول في ختام الجولة الثالثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭:‬





تضع‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اليوم‭ ‬نهاية‭ ‬لمنافساتها،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬والتضامن‭ (‬بدون‭) ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬ويتقابل‭ ‬فريقا‭ ‬الدير‭ ‬وعالي‭ (‬بدون‭) ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬





اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬×‭ ‬التضامن

خاض‭ ‬الفريقان‭ ‬جولتين‭ ‬خاسرتين،‭ ‬ولم‭ ‬يتذوقا‭ ‬فيهما‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار،‭ ‬ولقاء‭ ‬اليوم‭ ‬ينتظر‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬متكافئا‭ ‬بين‭ ‬الجارين،‭ ‬وربما‭ ‬يمتد‭ ‬في‭ ‬أشواطه،‭ ‬فاتحاد‭ ‬الريف‭ ‬قدم‭ ‬شبابه‭ ‬مردودا‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬نال‭ ‬من‭ ‬ورائهما‭ ‬استحسان‭ ‬مدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬والمتابعين‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬لعب‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬وهما‭ ‬فريقان‭ ‬محسوبان‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المنافسة،‭ ‬وفرصة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬قائمة‭ ‬لتسجيل‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الكابتن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬تركيبته‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة،‭ ‬وهو‭ ‬يشبه‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬افتقاده‭ ‬لعناصر‭ ‬رئيسة‭ ‬مع‭ ‬اختلاف‭ ‬الأسباب،‭ ‬ورفاق‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬اللمعي‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬هم‭ ‬كذلك‭ ‬مؤهلون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬انتصارهم‭ ‬الأول‭ ‬متى‭ ‬عرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬المباراة،‭ ‬وخاصة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬التركيز‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬حاضرين،‭ ‬والمباراة‭ ‬فرصة‭ ‬للفريقين‭ ‬كي‭ ‬يكسرا‭ ‬وتيرة‭ ‬الخسائر،‭ ‬وفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الانتصارات‭.‬





الدير×‭ ‬عالي

لا‭ ‬تختلف‭ ‬ظروف‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬سابقتها،‭ ‬فالديريون‭ ‬الذين‭ ‬يدربهم‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬حظهم‭ ‬أنهم‭ ‬قابلوا‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬المنصرمتين‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬وهما‭ ‬منافسان،‭ ‬ونذهب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬كان‭ ‬واقعيا‭ ‬ولم‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الفائتتين‭ ‬أن‭ ‬يفوزوا‭ ‬بقدر‭ ‬أن‭ ‬يلعبوا‭ ‬ويستمتعوا‭ ‬ويستفيدوا،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أن‭ ‬يطالب‭ ‬لاعبيه‭ ‬بالفوز‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬الديريون‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهم،‭ ‬وتخلصوا‭ ‬من‭ ‬أخطائهم‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬تعوّدوا‭ ‬أن‭ ‬تكلفهم‭ ‬الكثير‭.‬

بالنسبة‭ ‬لعالي‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ،‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬مهيأ‭ ‬لأن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول،‭ ‬فلديه‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنقصها‭ ‬التجربة‭ ‬بقيادة‭ ‬زهير‭ ‬عباس‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشاكلة،‭ ‬فالفريق‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬متباينتي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬البسيتين‭ ‬والمحرق،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬ينتظر‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬عالي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬الدوري‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جاءت‭ ‬العودة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الدير‭.‬