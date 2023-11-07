الرّباعي يبحث عن فوزه الأول في ختام الجولة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب علي ميرزا:
تضع الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة اليوم نهاية لمنافساتها، إذ تقام مباراتان، يلتقي في الأولى فريقا اتحاد الريف والتضامن (بدون) من المجموعة (ب) في الساعة السادسة مساء، ويتقابل فريقا الدير وعالي (بدون) من المجموعة (أ) في الساعة السابعة والنصف مساء.
اتحاد الريف × التضامن
خاض الفريقان جولتين خاسرتين، ولم يتذوقا فيهما طعم الانتصار، ولقاء اليوم ينتظر منه أن يأتي متكافئا بين الجارين، وربما يمتد في أشواطه، فاتحاد الريف قدم شبابه مردودا في الجولتين السابقتين نال من ورائهما استحسان مدربه الكابتن جاسم حسن والمتابعين رغم أنّ الفريق لعب أمام الأهلي والنجمة وهما فريقان محسوبان على خارطة المنافسة، وفرصة الفريق في لقاء هذا المساء قائمة لتسجيل انتصاره الأول.
على مستوى فريق التضامن الذي يقوده الكابتن يونس الهدار هو الآخر تركيبته تتكون من الوجوه الشابة، وهو يشبه منافسه في افتقاده لعناصر رئيسة مع اختلاف الأسباب، ورفاق حسين علي اللمعي كابتن الفريق هم كذلك مؤهلون للحصول على انتصارهم الأول متى عرفوا كيف يتعاملون مع متطلبات المباراة، وخاصة متى كان التركيز وتقليل الأخطاء حاضرين، والمباراة فرصة للفريقين كي يكسرا وتيرة الخسائر، وفتح صفحة جديدة مع الانتصارات.
الدير× عالي
لا تختلف ظروف هذه المباراة عن سابقتها، فالديريون الذين يدربهم الكابتن إبراهيم علي من سوء حظهم أنهم قابلوا في الجولتين المنصرمتين فريقي المحرق ودار كليب وهما منافسان، ونذهب إلى أنّ مدرب الدير كان واقعيا ولم يطلب من لاعبيه في المباراتين الفائتتين أن يفوزوا بقدر أن يلعبوا ويستمتعوا ويستفيدوا، بيد أنه من حقه في لقاء هذا المساء أن يطالب لاعبيه بالفوز لأنه في متناول اليد متى كان الديريون في أحسن حالاتهم، وتخلصوا من أخطائهم البسيطة التي تعوّدوا أن تكلفهم الكثير.
بالنسبة لعالي الذي يدربه الكابتن حسين محفوظ، هو الآخر مهيأ لأن يحصل على انتصاره الأول، فلديه بعض العناصر التي لا تنقصها التجربة بقيادة زهير عباس القادرة على التعامل مع مباريات على هذه الشاكلة، فالفريق خسر في مباراتين متباينتي المستوى من البسيتين والمحرق، ونعتقد أنّ الفريق ينتظر أنه بعد جولتين من المنافسة رغم قصر فترة الإعداد التي عانى منها عالي قادر على العودة إلى أجواء الدوري ابتداء من اليوم حتى لو جاءت العودة على حساب الدير.
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