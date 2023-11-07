بعد تجربتين خارجيتين ((خليجية وعربية)) ((أحمد جان)) أمام تحد آسيوي في تصفيات غرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‮ ‬ الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مشاركة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬كان‭ ‬بحرينيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬توج‭ ‬المنامة‭ ‬بالكأس‭ ‬التاريخية‭ ‬للسلة‭ ‬البحرينية‭.‬

ويطمح‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬يليق‭ ‬بممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬المنامة،‭ ‬كما‭ ‬يحاول‭ ‬المحرق‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭.‬





تحد‭ ‬آسيوي

ينتظر‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬ومدربه‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وستكون‭ ‬البداية‭ ‬متكافئة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬المحرق‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬العبور‭ ‬والتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬التصفيات‭ ‬يمنح‭ ‬الفرق‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل،‭ ‬فيما‭ ‬يخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

ويدخل‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ (‬آسيوي‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬تجربتين‭ ‬خارجيتين‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬خليجية‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭ ‬الأهلي‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وتجربة‭ ‬أخرى‭ ‬عربية‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وقد‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اكتسب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الخبرة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬فريقه‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬نظرا‭ ‬لزيادة‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬المحترفين‭ ‬واكتمال‭ ‬الصفوف‭.‬





استقرار‭ ‬الصفوف

من‭ ‬الأمور‭ ‬الايجابية‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تطرأ‭ ‬تغييرات‭ ‬كثيرة‭ ‬واللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬معظمهم‭ ‬ممن‭ ‬خرج‭ ‬بنظام‭ ‬الإعارة‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬ونادر‭ ‬علي،‭ ‬أما‭ ‬باقي‭ ‬المجموعة‭ ‬فيلعبون‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وبينهم‭ ‬انسجام‭ ‬كبير‭.‬

ولذلك‭ ‬يشكل‭ ‬عامل‭ ‬الاستقرار‭ ‬قوة‭ ‬ايجابية‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬وجود‭ ‬المحترفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬تايلور‭ ‬والكرسون‭ ‬وجوليوس‭ ‬كولز‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬الاعداد‭ ‬تشكل‭ ‬نقطة‭ ‬ايجابية‭ ‬ايضا‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظ‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬





إضافة‭ ‬كمبس

أضيف‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المحرق‭ ‬لاعب‭ ‬مميز‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬وهو‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭)‬،‭ ‬وبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬يأمل‭ ‬المحرق‭ ‬ومدربه‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الاضافة‭ ‬المنتظرة‭ ‬من‭ ‬كمبس،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬انضمامه‭ ‬المتأخر‭ ‬قد‭ ‬يجعله‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬فنيا‭ ‬وبدنيا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يلعب‭ ‬كمبس‭ ‬دور‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وخصوصا‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وهو‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬يرجح‭ ‬الكفة‭ ‬ويحسم‭ ‬المباريات‭ ‬الصعبة‭.‬





مجموعة‭ ‬صعبة

وقع‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬صعبة‭ ‬وهي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أندية‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬والأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬والريان‭ ‬القطري،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المعطيات‭ ‬الأولية‭ ‬تبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬الكويت‭ ‬هي‭ ‬الأرجح‭ ‬للصدارة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬ونتائجه‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬ومحترفين‭ ‬أجانب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬حظوظ‭ ‬الاندية‭ ‬الثلاثة‭ ‬المحرق‭ ‬والريان‭ ‬وأهلي‭ ‬جدة‭ ‬تبدو‭ ‬متساوية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬ترشيح‭ ‬من‭ ‬سيتأهل‭ ‬منهم،‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬غامضة‭ ‬بشأن‭ ‬المحترفين‭.‬

ولذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬حذر‭ ‬ولا‭ ‬يفرط‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬امام‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬مستواه،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭.‬





المحترف‭ ‬الثالث

من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬المحرق‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الآسيوية‭ ‬هي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬تسمح‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬اثنين‭ ‬ويسمح‭ ‬بدخول‭ ‬الثالث‭ ‬كبديل،‭ ‬وكان‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬كثيرا،‭ ‬لكن‭ ‬الموضوع‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والاياب،‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬محترف‭ ‬للإصابة‭ ‬او‭ ‬الاستبعاد،‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬يومه،‭ ‬وبالتالي‭ ‬وجود‭ ‬المحترف‭ ‬الثالث‭ ‬ينقذ‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحالات،‭ ‬ونلاحظ‭ ‬ان‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬تقوم‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬رفيع‭.‬





مشوار‭ ‬المحرق

يبدأ‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مشواره‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بمواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ثم‭ ‬يستضيف‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بعدها‭ ‬يغادر‭ ‬لملاقاة‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬امام‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وفي‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬ويختتم‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بمواجهة‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬يناير‭.‬