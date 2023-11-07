راموس: اللعب بدوري الأبطال أغراني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭ ‬أن‭ ‬جاذبية‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬إغرائه‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬أشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يأمل‭ ‬ألا‭ ‬تمنعه‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ .‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الإنجليزية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬راموس‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬فاز‭ ‬بالبطولة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ولكنه‭ ‬عاد‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضى‭ ‬فترة‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

ويعاني‭ ‬مدافع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ (‬السمانة‭) ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭.‬

خسارة‭ ‬أشبيلية،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬قد‭ ‬تجعل‭ ‬فرص‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭.‬

وقال‭ ‬راموس‭: ‬‮«‬تلقيت‭ ‬عدة‭ ‬عروض‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬دينا‭ ‬علي‭ ‬للنادي،‭ ‬لأشبيلية،‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬لعبت‭ ‬له‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬أيضا‭ ‬دينا‭ ‬شخصيا‭ ‬تجاه‭ ‬عائلتي،‭ ‬والداي،‭ ‬أجدادي،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬عاطفي‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬قرارا‭ ‬شخصيا‭ ‬للغاية،‭ ‬قرارا‭ ‬اتخذته‭ ‬بقلبي‮»‬‭.‬