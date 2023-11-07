راموس: اللعب بدوري الأبطال أغراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أكد سيرخيو راموس أن جاذبية اللعب في دوري أبطال أوروبا زاد من إغرائه للعودة إلى صفوف فريق أشبيلية الإسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أنه يأمل ألا تمنعه الإصابة التي يعاني منها من المشاركة عن مواجهة أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء .
وذكرت وكالة الانباء الإنجليزية «بي.أيه.ميديا» أن راموس 37 عاما فاز بالبطولة أربع مرات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد الإسباني ولكنه عاد للنادي الذي نشأ فيه بعد أن قضى فترة مع باريس سان جيرمان.
ويعاني مدافع المنتخب الإسباني السابق من إصابة في ربلة الساق (السمانة) ومن الممكن أن يغيب عن مواجهة فريقه الحاسمة في المجموعة الثانية أمام أرسنال.
خسارة أشبيلية، حامل لقب الدوري الأوروبي، قد تجعل فرص الفريق في التأهل للأدوار الاقصائية بدوري الأبطال ضئيلة للغاية مع تبقي مباراتين فقط.
وقال راموس: «تلقيت عدة عروض للعب في الخارج، في السعودية، على سبيل المثال، ولكن كان هذا دينا علي للنادي، لأشبيلية، أول فريق لعبت له».
وأضاف: «هذا أيضا دينا شخصيا تجاه عائلتي، والداي، أجدادي، إنه أمر عاطفي للغاية بالنسبة لي. كان هذا قرارا شخصيا للغاية، قرارا اتخذته بقلبي».
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