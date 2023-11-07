طعن مشجّع لسان جرمان في ميلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): أعلنت الشرطة الإيطالية أن مشجعاً لنادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي واجه ميلان أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، أصيب «بجروح بالغة» إثر هجوم بسكين تعرّض له مساء الاثنين في العاصمة اللومباردية خلال اشتباكات مع مشجعين إيطاليين.
وقالت الشرطة في بيان إن هذا الفرنسي الذي لم يُكشف عن اسمه أصيب «بطعنتين في ساقه» ونُقل إلى المستشفى.
وأصدر نادي ميلان بياناً أيضاً أعلن فيه أنه «يدين كل أشكال العنف: كرة القدم بالنسبة إلينا هي شغف، وليست كراهية. الرياضة يفترض أن توحّد لا أن تفرّق».
وبحسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، فإن الشاب يبلغ من العمر 34 عاماً وحياته ليست في خطر.
وصُنّفت مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بين ميلان وسان جرمان على أنها محفوفة بالمخاطر، وخصوصاً بسبب وصول 4300 مشجع باريسي إلى إيطاليا.
وقال شهود للشرطة إن اشتباكاً وقع مساء الاثنين بين نحو خمسين مشجعاً لميلان ومشجعي النادي الفرنسي الذين كانوا في منطقة نافيليي.
ويظهر في لقطات فيديو بثتها مواقع إخبارية إيطالية على شبكات التواصل الاجتماعي وكان مستحيلاً معرفة ما إذا كانت تظهر بدقة اللحظة التي أصيب فيها المشجع الفرنسي مجموعة من الرجال على حافة قناة معروفة بمقاهيها وحاناتها وحياتها الليلية. ومع إطلاق القنابل المضيئة، استداروا فجأة وهربوا من مجموعة أخرى يرتدي بعض أعضائها أقنعة ويحملون ما يشبه الهراوات.
MENAFN07112023000055011008ID1107389992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.