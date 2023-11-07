طعن مشجّع لسان جرمان في ميلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيطالية‭ ‬أن‭ ‬مشجعاً‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬واجه‭ ‬ميلان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬أصيب‭ ‬‮«‬بجروح‭ ‬بالغة‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬بسكين‭ ‬تعرّض‭ ‬له‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللومباردية‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬مشجعين‭ ‬إيطاليين‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أصيب‭ ‬‮«‬بطعنتين‭ ‬في‭ ‬ساقه‮»‬‭ ‬ونُقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وأصدر‭ ‬نادي‭ ‬ميلان‭ ‬بياناً‭ ‬أيضاً‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يدين‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭: ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬هي‭ ‬شغف،‭ ‬وليست‭ ‬كراهية‭. ‬الرياضة‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬توحّد‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬تفرّق‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬الشاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬وحياته‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬خطر‭.‬

وصُنّفت‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بين‭ ‬ميلان‭ ‬وسان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بسبب‭ ‬وصول‭ ‬4300‭ ‬مشجع‭ ‬باريسي‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬للشرطة‭ ‬إن‭ ‬اشتباكاً‭ ‬وقع‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬بين‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬مشجعاً‭ ‬لميلان‭ ‬ومشجعي‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نافيليي‭.‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬بثتها‭ ‬مواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬إيطالية‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكان‭ ‬مستحيلاً‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تظهر‭ ‬بدقة‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬فيها‭ ‬المشجع‭ ‬الفرنسي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬قناة‭ ‬معروفة‭ ‬بمقاهيها‭ ‬وحاناتها‭ ‬وحياتها‭ ‬الليلية‭. ‬ومع‭ ‬إطلاق‭ ‬القنابل‭ ‬المضيئة،‭ ‬استداروا‭ ‬فجأة‭ ‬وهربوا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬يرتدي‭ ‬بعض‭ ‬أعضائها‭ ‬أقنعة‭ ‬ويحملون‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الهراوات‭.‬