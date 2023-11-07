((هدَّاف)) تميمة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ ‬واس‭:

‬كشف‭ ‬الاتحادان‭ ‬الدولي‭ ‬والسعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جدة‭ ‬التاريخية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هدَّاف‮»‬،‭ ‬التميمة‭ ‬الرسمية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬ FIFA ‭ ‬السعودية‭ ‬2023،‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتجسِّد‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬هدَّاف‮»‬‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬قط‭ ‬الرمال‭ ‬قيم‭ ‬الروح‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬الشغف‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬حُب‭ ‬وولاء‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬تجاه‭ ‬المستديرة‭ ‬منذ‭ ‬عقودٍ‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬‮«‬هدَّاف‮»‬‭ ‬دخول‭ ‬مُميز‭ ‬واستعراض‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الترويجية‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سارع‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬لأطفالهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬هدَّاف‮»‬‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023 TM ‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

ويأتي‭ ‬‮«‬هدَّاف‮»‬‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المملكة،‭ ‬ليخطف‭ ‬أنظار‭ ‬الجمهور‭ ‬ببراعته‭ ‬كمهاجم‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬القوة‭ ‬والسرعة‭ ‬والتسديدات،‭ ‬ليعبر‭ ‬عن‭ ‬شغفه‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬باعتبارها‭ ‬رياضة‭ ‬تتجاوز‭ ‬جميع‭ ‬الحدود‭ ‬والعوائق‭ ‬والثقافات‭ ‬وتوحد‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬وشؤون‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬ FIFA ‭

‬ماركو‭ ‬نازاري،‭ ‬أن‭ ‬هدَّاف‭ ‬سيُجسِّد‭ ‬روح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬باعتباره‭ ‬التميمة‭ ‬الرسمية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬ FIFA ‭ ‬السعودية‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬للجميع،‭ ‬سواء‭ ‬لمساندة‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أندية‭ ‬العالم‭ ‬أم‭ ‬فريقاً‭ ‬مغموراً‭ ‬يحاول‭ ‬تحقيق‭ ‬مفاجأة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تعكسه‭ ‬شخصية‭ ‬هدَّاف،‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬تمثِّل‭ ‬الشغف‭ ‬السائد‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وستشهد‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬ FIFATM ،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ - ‬22‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وليون‭ ‬المكسيكي،‭ ‬ونادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬وأوراوا‭ ‬ريدز،‭ ‬وأوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي،‭ ‬وفلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭.‬



