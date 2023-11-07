((هدَّاف)) تميمة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة – واس:
كشف الاتحادان الدولي والسعودي لكرة القدم يوم الاثنين في منطقة جدة التاريخية عن «هدَّاف»، التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، المقرر تنظيمها في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتجسِّد شخصية «هدَّاف» المستوحاة من قط الرمال قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم، كما يعكس الشغف الذي يبديه حُب وولاء الشعب السعودي تجاه المستديرة منذ عقودٍ من الزمن، إذ سجل «هدَّاف» دخول مُميز واستعراض في الجولة الترويجية للبطولة، حيث سارع الحضور على التقاط الصور التذكارية لأطفالهم مع «هدَّاف» وكأس العالم للأندية 2023 TM المتواجد في الموقع.
ويأتي «هدَّاف» من قلب الكثبان الرملية الذهبية في غرب المملكة، ليخطف أنظار الجمهور ببراعته كمهاجم يجمع بين القوة والسرعة والتسديدات، ليعبر عن شغفه بكرة القدم باعتبارها رياضة تتجاوز جميع الحدود والعوائق والثقافات وتوحد شعوب العالم.
وأكد مدير التسويق والعلامة التجارية وشؤون الأعمال لدى FIFA
ماركو نازاري، أن هدَّاف سيُجسِّد روح هذه البطولة العالمية باعتباره التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 ، مضيفاً أن كرة القدم هي للجميع، سواء لمساندة أحد أكبر أندية العالم أم فريقاً مغموراً يحاول تحقيق مفاجأة، وهذا ما تعكسه شخصية هدَّاف، وما يتمتع به من طاقة تمثِّل الشغف السائد بكرة القدم في المملكة.
وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFATM ، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر، مواجهات بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون المكسيكي، ونادي الاتحاد السعودي، والأهلي المصري، وأوراوا ريدز، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلومينينسي البرازيلي.
MENAFN07112023000055011008ID1107389990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.