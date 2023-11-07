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تن هاغ يخوض معركة البقاء في كوبنهاغن

11/7/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحتاج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بشدّة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إذ‭ ‬يكافح‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬ومدربهم‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬خروج‭ ‬مبكر‭ ‬محرج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬

تغلّب‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الدنماركي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بفضل‭ ‬تصدّي‭ ‬حارسه‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندري‭ ‬أونانا‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

أدت‭ ‬الهزيمتان‭ ‬الثقيلتان‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬ولم‭ ‬يتقلّص‭ ‬إلا‭ ‬قليلاً‭ ‬بالفوز‭ ‬الهزيل‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬0‭ ‬السبت‭. ‬

يحتلّ‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬المتصدر،‭ ‬ونقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭. ‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬فشل‭ ‬النادي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بإقصاء‭ ‬يونايتد‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وعليه،‭ ‬تُلقي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬تعثر‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭. ‬


إنفاق‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محّله‭ ‬

أعرب‭ ‬مشجعو‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬إحباطهم‭ ‬الشديد‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬الأميركية،‭ ‬لكن‭ ‬ميزانية‭ ‬انتقالات‭ ‬ضخمة‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭. ‬

أنفق‭ ‬النادي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬497‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الانتقالات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬الواضحة‭. ‬

فنادراً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬جناح‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬يونايتد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬86‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬سعره‭ ‬الضخم،‭ ‬إذ‭ ‬سجّل‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬55‭ ‬مباراة‭. ‬

ومايسون‭ ‬ماونت،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أنتوني،‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬بانتظام‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬بقيمة‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ولم‭ ‬يسجّل‭ ‬بعد‭ ‬لناديه‭ ‬الجديد‭. ‬

كانت‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬أونانا‭ ‬أمام‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬بمثابة‭ ‬تكفير‭ ‬لأخطاء‭ ‬مكلفة‭ ‬ضد‭ ‬بايرن‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬يونايتد‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.
‬واحد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الهولندية،‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬جيداً‭. ‬

ويتمتّع‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المنضمين‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬يونايتد‭ ‬بخبرة‭ ‬سابقة‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الهولندي،‭ ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬إضافية‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬


لعنة‭ ‬الإصابات‭ ‬

يتعرّض‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬لانتقادات‭ ‬متكرّرة‭ ‬لفشله‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬هويته‭ ‬وأسلوب‭ ‬اللعب،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬على‭ ‬تولّيه‭ ‬منصبه،‭ ‬لكن‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬باللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬أعاقت‭ ‬مشروعه‭. ‬

قدّم‭ ‬يونايتد‭ ‬أداءً‭ ‬مثيراً‭ ‬للإعجاب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭ ‬للمدرب‭ ‬الهولندي،‭ ‬وأنهى‭ ‬صياماً‭ ‬عن‭ ‬الألقاب‭ ‬دام‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أدى‭ ‬الغياب‭ ‬الطويل‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لوك‭ ‬شو‭ ‬والهولندي‭ ‬تيريل‭ ‬مالاسيا‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬الفرنسي‭ ‬رافايل‭ ‬فاران‭ ‬وآرون‭ ‬وان‭-‬بيساكا،‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬موارده‭ ‬الدفاعية‭ ‬حتى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار‭. ‬

وتوالت‭ ‬الانتكاسات‭ ‬لتن‭ ‬هاغ،‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬كازيميرو‭ ‬‮«‬لأسابيع‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭. ‬

ويعتقد‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬المخضرم‭ ‬جوني‭ ‬إيفانز‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬كغطاء‭ ‬دفاعي،‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قد‭ ‬زعزع‭ ‬استقرار‭ ‬الفريق‭. ‬

وقال‭ ‬إيفانز‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬اكتشف‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬وعلى‭ ‬التكتيكات‭ ‬والاضطرار‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬اللاعبين‭ ‬كثيراً‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬بين‭ ‬المباريات‮»‬‭. ‬

‭- ‬نجوم‭ ‬بلا‭ ‬روح‭ -‬ويُعدّ‭ ‬تراجع‭ ‬راشفورد‭ ‬الأكثر‭ ‬وضوحاً،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬هدفاً‭ ‬واحداً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ30‭ ‬هدفاً‭ ‬للنادي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬مستوى‭ ‬جديداً‭. ‬

يقول‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬إن‭ ‬المهاجم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬‮«‬متحمّس‭ ‬للغاية‭ ‬لوضع‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬لاعبه‭ ‬الأساسي‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬سريعاً‭. ‬

فشل‭ ‬كازيميرو‭ (‬31‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مطابقة‭ ‬المعايير‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭ ‬المثير‭ ‬للإعجاب‭ ‬في‭ ‬يونايتد‭. ‬

سجّل‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬يونايتد،‭ ‬لكنه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬في‭ ‬أدائه،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬المتذبذب‭ ‬أصلاً‭.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬محبطاً‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬قوة‭ ‬إبداعية‭ ‬ثابتة‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويأمل‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬فوزه‭ ‬المتأخر‭ ‬أمام‭ ‬فولهام‭ ‬السبت،‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬بث‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬اللاعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬

لقطة‭ ‬من‭ ‬تدريبات‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬




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