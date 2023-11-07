يونيون برلين يحذر جماهيره قبل مواجهة نابولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أصدر نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم بعض التحذيرات لجماهيره قبل المباراة المقررة للفريق أمام مضيفه نابولي اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وطالب يونيون برلين جماهيره «بتجنب المناطق النائية بمدينة نابولي» وتفادي ارتداء «الملابس ذات اللونين الأحمر والأبيض» خارج استاد دييجو أرماندو مارادونا.
كذلك ألقت السلطات الأمنية المحلية وسلطات نابولي الضوء على المخاطر المحتملة على مشجعي كرة القدم، وفقا لما جاء في بيان نادي يونيون برلين. ويتوقع سفر نحو 2500 من مشجعي يونيون برلين إلى إيطاليا لمؤازرة الفريق.
وسيجب على مشجعي يونيون برلين البقاء في الأماكن المخصصة لجماهير الفريق الضيف مدة نحو 60 دقيقة بعد صافرة النهاية، قبل السماح لهم بمغادرة الاستاد.
وعلى أرض الملعب يتوقع أن يواجه فريق يونيون برلين تحديا صعبا، حيث تلقى 12 هزيمة متتالية في كل المسابقات، وهي أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني عام 2019.
وخسر يونيون برلين جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري الأبطال ليقبع في المركز الأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط.
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