يونيون برلين يحذر جماهيره قبل مواجهة نابولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصدر‭ ‬نادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعض‭ ‬التحذيرات‭ ‬لجماهيره‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وطالب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬جماهيره‭ ‬‮«‬بتجنب‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬بمدينة‭ ‬نابولي‮»‬‭ ‬وتفادي‭ ‬ارتداء‭ ‬‮«‬الملابس‭ ‬ذات‭ ‬اللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬استاد‭ ‬دييجو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‭.‬

كذلك‭ ‬ألقت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬المحلية‭ ‬وسلطات‭ ‬نابولي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭. ‬ويتوقع‭ ‬سفر‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمؤازرة‭ ‬الفريق‭.‬

وسيجب‭ ‬على‭ ‬مشجعي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لجماهير‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬مدة‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بمغادرة‭ ‬الاستاد‭.‬

وعلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬تحديا‭ ‬صعبا،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬12‭ ‬هزيمة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهي‭ ‬أسوأ‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائج‭ ‬للفريق‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وخسر‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭.‬