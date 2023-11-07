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الإصابة تحرم فرانكفورت من مدافعه توتا أمام هلسنكي

11/7/2023 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬سيفتقد‭ ‬جهود‭ ‬مدافعه‭ ‬البرازيلي‭ ‬توتا‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬هلسنكي‭ ‬الفنلندي‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وذكر‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬المدافع‭ ‬تعرض‭ ‬لكدمة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬هلسنكي‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬فرانكفورت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬لدوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬باوك‭ ‬اليوناني‭ ‬المتصدر‭.‬

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