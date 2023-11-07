الإصابة تحرم فرانكفورت من مدافعه توتا أمام هلسنكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني أمس الثلاثاء أنه سيفتقد جهود مدافعه البرازيلي توتا خلال المواجهة أمام هلسنكي الفنلندي غدا الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب الإصابة.
وذكر فرانكفورت في بيان امس الثلاثاء: «المدافع تعرض لكدمة في الكتف يوم السبت أمام يونيون برلين وبالتالي سيغيب عن المواجهة أمام هلسنكي».
ويحتل فرانكفورت المركز الثاني في المجموعة السابعة لدوري المؤتمر الأوروبي، بفارق ثلاث نقاط خلف باوك اليوناني المتصدر.
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